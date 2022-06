Ne znam šta mi sve ovo treba, umoran sam: Čović o Zvezdi i sljedećoj sezoni - Budžet prioritet, pričao sam s Radonjićem!

Prvi čovjek KK Crvena zvezda Nebojša Čović govorio je o brojnim aktuelnim temama iz svijeta košarke.

Izvor: MNPRESS

Košarkaši Crvene zvezde imali su uspješnu sezonu u kojoj su odbranili "triplu krunu", a predsjednik crveno-bijelih Nebojša Čović je nakon tih uspjeha govorio o brojnim košarkaškim temama, uspješno završenoj sezoni, ambicijama za narednu i svim problemima sa kojima se KK Crvena zvezda bori.

Prvi čovjek crveno-bijelih je govorio i o svom statusu na mjestu predsjednika kluba i pored činjenice da je krajem decembra 2021. dobio novi mandat na čelu kluba.

O svemu tome, Čović je govorio u intervjuu na televiziji "K1", ocenivši proteklu sezonu kao najtežu do sada.

“Za nas odlična sezona osvojili smo tri trofeja, to je moja 11 sezona u klubu, ali ova je bila daleko najteža. Znate, teren je teren, ali tu ima, i bilo je puno igara pored terena. Izuzetno teška sezona. Svaka sezona je imala svoje specifičnosti, sada će mnogi reći da kukam i žalim se, ali nikada nismo imali 'zatvoren' budžet, ali smo imali velike ambicije i očekivanja naše armoje navijača da moramo biti prvi!

To se događa i ove godine, za tih 11 sezona gdje sam ja predsjednik kluba, sa ljudima koji rade sa mnom osvojili smo 20 trofeja. Da li se poštuje ili ne, ne znam, ali nemate vremena i daha za odmor… Već pratim po medijima, već sam iznenađen koliko ima talentovanih da budu treneri, već nam selektiraju timove, prave timove, čitam kako će se 'sudariti Crvena zvezda i Partizan oko Lorenca Brauna' – ni čuli ni vidjeli. Samo da se nešto napiše za klik, blage veze nema."

Veliku medijsku pažnju izazvali su i podaci oko iznosa koji na ime neplaćenog poreza duguju fudbalski i košarkaški klubovi SD Crvena zvezda i Partizan:

"Sada imamo interesantnu situaciju oko poreza, mi smo najmanji dužnici državi, nešto manje od 500.000 evra i to nam je velika briga. Znate, teško je govoriti o pojačanjima poslije svega što je rečeno oko tih stvari prethodnih dana. Priča se o nama na gomili, svi zajedno 130 miliona evra. Mi kao KK Crvena zvezda dugujemo manje od 500.000 evra! Mi smo dužni 50-60 miliona dinara, drugi su dužni 650 miliona dinara. Onda imate priče 'mi smo imali UPPR pa smo paušalno određivali ko se namiruje i koji pojerioci'. Znate, ljudi em se ne razumiju, ne razumiju zakon, samo bi da dižu buku i marginalizuju uspjehe koje smo svi zajedno postigli krvavim radom. Mi smo za svaki dinar koji smo dobili od države zahvalni. Košarka nije profitabilan sport – fudbal jeste komercijalni sport, ali je to druga tema. Ako hoćete da imate prozor ka Evropi, a mi smo kao košarkaška zemlja, onda moramo pomoći klubove. Koliko? Na bazi sportskih rezultata!"

Zamjerka je da klubovi dobijaju veliki novac, možda i više nego što im treba, a postoje neplaćeni dugovi:

"Opet nas sve stavljate na gomilu, mi nismo deo čopora, pričam za košarku, dobili smo 26 miliona evra za 11 sezona, to je nešto više od 2 miliona po sezoni, a uplatili smo naše obaveze i dali smo za porez, penzijsko, invalidsko više od 7 miliona evra. Nismo mi dužnik godinama, već od 1. januara 2021. kada smo stali jer smo vidjeli da niko drugi ne plaća. Mi dugujemo samo za PDV. Radite, imate radni odnos, sve vam se plaća, penzijsko, invalidsko, tako je i sa igračima. Mi ćemo to sukcesivno izmirivati."

Čović je govorio i o predstojećoj sezoni, 2022/23.

“Nova sezona je pred nama. Već sam obavio razgovore sa Dejanom Radonjićem, postoji obostrana želja da se saradnja nastavi, ali nisam završio razgovore sa samim sobom. Znate zašto? Pitanje je da li mi ovo sve treba više? Uz sve te muke i zavitlavanja, mi imamo opasnu transformacija u košarci. Više puta sam govorio da je u košarci puno priliva ološa. Ko se prepozna u ovome, šta da mu radim? Mogao sam da prepoznam da to nailazi, jer je sve išlo preko naših leđa. Trener i igrači, svaka čast, ali bez logistike? Bez ljudi koji se ne vide teško da možete do uspjeha. Kao što ni vi ne možete da imate emisiju bez ljudi koji se ne vide u programu. Kod nas postoji ta hijerarhija u klubu. Nemam šta da kukam, imam i zdravstvene izazove. Znate 20 trofeja, možda bi mi bio izazov da probam, a to niko ne može da garantuje kakve god pare da imate, da probamo da napravimo što bolji rezultat u Evroligi. Međutim, kada je jedna Barselona dala 40 miliona i nije došla do rezultata, jer 'lopta je okrugla' ko šta može da garantuje? Glavna briga nam je kako da obezbijedimo dobar budžet? Država će nam pomoći to nije sporno, ali primjera radi, vi ovdje ne možete da naplatite sezonsku kartu 1.000 evra kao negdje drugdje."

Predsjednik Zvezde ističe da klub ima sponzore.

"Imamo sponzore, Telekom nam je najveći sponzor. Tu su i sredstva iz programa grada Beograda, Ministarstva Omladine i sporta koje idu preko KSS. Sponzorski ugovor je usluga, to je posao. Evroliga je preko agencije “Nilsen” napravila analizu za koju nismo ni znali da je rade – koja kaže da je na 1.200.000 evra bruto koliko dobijamo godišnje naš partner imao benefit od čak 3.600.000. To je posao. To nisam vidio kako analiziraju do sada, od reketa, parketa, reklama. Ima mnogo mistifikacija i oko toga, ima i puno privatnih firmi koje sponzorišu klubove. I one se vode kao privatne. Ali pitanje je kakve bi te firme bile da ne rade posao sa državom? Koji je to biznis? Ne može da bude sve negativno kada se gleda KK Crvena zvezda i da nas pravi ludim. Hajdemo pošteno, ko je bolji te sezone – dobija više. Ali za početak da znamo ko koliko dobija. Nisam neko ko kuka, znate moja porodica je bila pod velikim udarom u prethodnom periodu, ali hajde da zavedemo red. Najveći budžet KK Crvena zvezda u prethodnih 11 godina iznosio je ne više od 8.000.000 evra. I onda imamo situaciju da izlaze epizodisti ljudi koji nikada tu Evroligu nisu ni vidjeli, niti bilo šta ozbiljno u košarci uradili i pričaju nam da smo 'epizodisti'. Okej majstore, dođi ti pa budi epizodista u Evroligi, evo ti vodi Crvenu zvezdu ako je tako lako."

Čović je objasnio i koliki budžet ima prvi sljedeći klub u Evroligi u odnosu na crveno-bijele.

"Ima 12.000.000 evra, 50 posto više skoro. A najveći poput CSKA imaju 40 i više miliona. Znate šta to 'više' znači? Koliko više – koliko god treba. Okej treba biti realan, probaćemo da napravimo dogovor, ali osjećam se umorno, jer sve ovo postaje i liči na Evropsku Uniju. Nisam od onih koji čekaju, a ne volim ni 'sačekuše'", zaključio je predsjednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović.