Nikola Jović je stigao u NBA i ne planira da se vraća! Kako je sam rekao, cijeli tim ga forsira da u Majamiju bude što bolji.

Izvor: Twitter/screenshot/katywinge/MNPress

Nikola Jović će defintiivno biti još jedan Srbin koji je zaigrao u NBA ligi. Njega je Majami Hit izabrao sa 27. mjesta na draftu, a trenutno se nalazi u Americi i radi sa Malikom Alenom.

Asistent Erika Spolstre uvodi Jovića u sistem Hita, a za sada, iako ima nekih problema, sve ide u željenom pravcu!

"Nikada me nije trenirao neko ko ne priča srpski. Svi pričaju na engleskom i tu je mnogo novih akcija, ali ja nemam problem sa tim, lako ih naučim. Mislim da neću imati problem sa tim, samo treba da se koncentrišem jer je u pitanju drugi jezik. Ali mislim da trener radi sjajan posao kada mi sve to objašnjava i mislim da i za sada jako, jako dobro ide", naglasio je Jović.

Zanimalo je američke novinare da znaju i kakva je razlika između košarke koju je igrao u ABA ligi i ove koju sada igra na pripremama Majamija. Istakao je samo jednu veliku razliku.

"Mislim da je što se tiče snage isto, ali je košarka ovdje brža, to je sigurno. Ovi momci su mnogo brži i to je stvar koja se najviše razlikuje. Sve ostalo je otprilike isto. Naš tim je jako, jako fizički dominantan i momci su odlični. Cijeli tim me forsira, ali mislim da ovdje svako svakoga forsira", naglasio je Jović.

Sve zanima i šta će on igrati u NBA ligi? Visok je 211 centimetara, ali se kreće i barata loptom kao bek. Jedno je sigurno, slijedi mu mnogo eksperimentisanja i mnogo rada!

"Mislim da još uvijek pokušavam da shvatim gdje sam najbolji, da nađem idealno mjesto za sebe. Trebaće mi malo vremena, ali na nekim utakmicama ću pokazati šta mogu i gdje je potrebno da me stave u timu,. Ali moraćemo malo da eksperimentišemo", naglasio je on.

Vidi opis "ABA i NBA? Samo jedna stvar se razlikuje!" NIkolu Jovića pitali kakva se ovdje košarka igra, evo šta im je rekao! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Zoom/screenshot/Miami Heat Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Zoom/screenshot/Miami Heat Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Zoom/screenshot/Miami Heat Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Zoom/screenshot/Miami Heat Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Zoom/screenshot/Miami Heat Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Zoom/screenshot/Miami Heat Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Zoom/screenshot/Miami Heat Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Zoom/screenshot/Miami Heat Br. slika: 8 8 / 8

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!