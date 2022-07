Ovaj Miškov tvit se čekao cijelog ljeta - Vasa Micić ostaje u Efesu!

Više ne postoji dilema!

Izvor: MN PRESS

Odličeno je – Vasilije Micić igraće i sljedeće sezone u Anadolu Efesu. Najbolji plejmejker Evrope i dvostruki uzastopni MVP finala Fajnal-fora potvrdio je da neće mijenjati dres i da će sa turskim velikanom pokušati da i treći put u nizu osvoji Evroligu.

To je objavio njegov agent Miodrag Miško Ražnatović, čime je završio nagađanja oko toga gdje će igrati Micić, uprkos očekivanjima da bi ovog ljeta mogao da se preseli u NBA ligu, gdje mu je kvalitetom odavno mjesto.

"Uzastopni MVP Fajnal-fora, Vasilije Micić, igraće sljedeće sezone za Anadolu Efes!", kratko je objavio Ražnatović i izazvao euforiju među navijačima turskog kluba.

Back to back EL F4 mvp, Vasilije Micic will play next season for Anadolu Efes!

NBA prava na Vasilija Micića su u vlasništvu Oklahome, ali se iz ljeta u ljeto ta saradnja ne događa, iako prvi "plej" Evrolige nema ništa protiv odlaska preko okeana.

On je, ipak, više puta isticao da želi da ode u Ameriku da bi igrao, a ne da bi donio drugovima potpisani dres i u tim riječima se može nagovijestiti i odgovor na pitanje zašto je i ovog ljeta odabrao da igra u Evropi, gdje već dvije godine nema boljeg od njega.

"Iskreno, imam želju da odem u NBA, ali na način koji sam rekao i ljudima iz Oklahome, a to je jedino da igram tamo. Ja stvarno ne vidim sebe da odem tamo da bih rekao drugarima iz kraja da sam bio u NBA ligi i da im donesem dres Oklahome. Mene to ne inspiriše. Ja sam i ovdje došao kada je Efes bio posljednji, a imao sam ponude i nekih, možda, zvučnijih imena. Na svom iskustvu sam vidio da mene inspiriše da igram, da budem dio kolektiva, da dajem svoj maksimum. Ne mora to uvijek da bude glavna uloga, ali ja ću se uvijek izboriti za to što mi se pruža i daću svoj maksimum. Sve ostalo nije u mojim rukama. Kažem, sam odlazak tamo ne vidim na način da budem samo dio ekipe. Oni to znaju, iskreno sam im to rekao. Možda to nekome zvuči arogantno i prepotentno, ali tako je...", rekao je Micić u toku minule sezone o odlasku u Ameriku.

Vasa je član Efesa od 2018. godine i za to vrijeme je osvojio niz klupskih i indivualnih priznanja, počev od dvije titule Evrolige, dvije titule MVP-a Fajnal-for a, kao i nagradu za najboljeg igrača Evrolige 2021. Takođe, 2022. bio je najbolji strijelac Evrolige, na prošla dva finala je bio najbolji strijelac, a 2021. je bio i u idealnom timu takmičenja. Uz to je sa Efesom osvojio i dvije titule nacionalnog prvaka, kao i turski Kup i dva domaća Superkupa.

