Amerika pušta ruskog trgovca oružjem, a Tramp grmi: Zbog nje da pustimo najgoreg čovjeka na svijetu!?

Donald Tramp je oštro protiv puštanja Viktora Buta u zamjenu za Britni Griner.

Jedna od najboljih košarkašica današnjice Britni Griner je u zatvoru u Rusiji i čeka izricanje kazne zbog posjedovanja narkotika. Njoj je izvjesna količina marihuane nađena među prtljagom na aerodromu "Šeremetjevo" u Moskvi i od tada je u pritvoru.

Priznala je da je kriva po tačkama optužnice i jedino što može da je izvadi iz zatvora je nagodba dvije vlade, a protiv toga se sada pobunio bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp.

U javnost su procurile informacije da je SAD spremna da ponudi ozloglašenog ruskog trgovca oružjem Viktora Buta u zamjenu za Griner, što je Tramp osudio.

"Znala je da ne smije tamo da ide puna droge, priznala je to. Vjerujem da je priznala bez mnogo upotrebe sile jer se to i desilo. Meni ne djeluje kao dobra pogodba da predamo jednog od najgorih ljudi na svijetu i poklonimo mu slobodu jer je jedna vjerovatno razmažena osoba ušla u Rusiju sa prtljagom punim droge", rekao je Tramp pa nastavio:

"Ona je otišla tamo sa gomilom droge, u neprijateljsku teritoriju koja ima neprijateljski stav prema narkoticima. Oni ne vole drogu i uhvatili su je. A sada mi treba valjda da je izvučemo. Treba da pustimo ubicu koji je jedan od najvećih trgovaca oružjem na svijetu i prodavao je oružje koje je pobilo mnogo Amerikanaca", jasan je bio Tramp.

Ovome se oglasila i Rusija, koja je preko odgovornih lica negirala bilo kakav dogovor ili postojanje pregovora o puštanju Britni Griner.

"Takve vijesti i informacije su se pojavile, ali dobro znamo da kada se razgovara o ovakvim temama da se to ne pušta u javnost. Ono što u ovom trenutku znamo jeste da ne postoji sporazum", rekao je portparol Kremlja Dimitrij Peskov.

Ovo je Britni Griner:

S obzirom da WNBA sezona traje samo nekoliko mjeseci, najbolje košarkašice iz Amerike provode ogroman dio godine u inostranstvu gdje igraju za najbolje evropske klubove. Britni Griner je od 2014. godine igrala za Jekaterinburg, a u karijeri je osvojila WNBA i dva zlata na Olimpijskim igrama.

Što se Viktora Buta tiče, on je osuđen na 25 godina robije u SAD zbog prodaje oružja terorističkim organizacijama, ali Rusija od prvog dana kada je uhapšen 2008. godine apeluje da bude pušten. Ipak vrh američke administracije to ne želi da uradi.

"On je loš momak, on hoće da pobije sve Amerikance i veliki je rizik za Sjedinjene Države. Postoji razlog zašto ga Rusi žele nazad i ovakva ponuda razmjene bi bila opasan presedan. To nije dobar dogovor", rekao je državni sekretar Majk Pompeo.

But je na Tajlandu uhapšen kada su se američki operativci predstavili da su članovi FARC-a, ljevičarske organizacije koja je u Kolumbiji decenijama vodila građanski rat i pokušali da kupe oružje od njega. U optužnici je pisalo da je But bio spreman da isporuči oružje vrijedno 20.000.000 dolara gerilcima.