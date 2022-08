Rekli su mi da ću igrati ispred Jokića! Džordan došao kod Nikole i zna gdje mu je mesto: "Joker je glava zmije!"

Poznati centar stigao u Denver odlično raspoložen i potpuno svjestan svoje uloge u ekipi najboljeg košarkaša današnjice.

Izvor: Profimedia

Nikola Jokić dobio je ovog ljeta zvučnu rezervu – Deandrea Džordana (34). Poznati veteran, bivši reprezentativac i učesnik Ol-stara, došao je u Nagetse da odmjenjuje MVP-a dok odmara i da bude jedan od lidera "drugog tima". Te svoje uloge je svjestan od prvog dana u novom timu.

"Pa, trener mi je rekao da ću doći ovdje i da ću počinjati utakmice ispred Nikole Jokića", našalio se Džordan na početku razgovora. "Svi znaju da je Nikola 'glava zmije'. Tako da će moja uloga očigledno biti da ulazim sa klupe, da pomažem našem 'drugom timu' tempom, blokovima, otvaranju dobrih pozicija naših momcima. Takođe, trudiću se i da 'završim' sve što mogu u kontrama, uz ofanzivne skokove, kontrolu skoka generalno. Uz to, cilj mi je da budem i defanzivno aktivan dok god sam na terenu", rekao je bivši igrač Klipersa, Dalasa, Bruklina, Lejkersa...

Džordan je u ligi od 2008, kada su ga odabrali Klipersi, a posljednjih godina je promijenio niz timova. Uprkos svemu, nije uspio da osvoji NBA prsten. "Ne stavljam taj pritisak na sebe i ne zahtijevam od sebe da dokazujem bilo šta. Znam kakav sam tip igrača, znam koliko poštujem sebe i koliko me moji ljudi poštuju. To je jedina stvar koja me i dalje 'vozi' u ovoj fazi karijere."

Uz Džordana, Denver je ovog ljeta doveo i "svingmena" Bruklina Brusa Brauna (25), dok su dvosmjerne ugovore potpisali i ruki sa Vilanove, plejmejker Kolin Gilespi (23) i australijski krilo Džek Vajt, koji jedo ove godine igrao u domovini, a prethodno je bio igrač univerziteta Djuk.