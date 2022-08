Zvezda je mogla da dovede Dražena, samo da se to nije desilo! Aca Petrović sve otkrio: Presudio je jedan koš!

Brat Dražena Petrovića, takođe sjajan igrač i sada proslavljeni trener, odbija teorije po kojima je zbog njega Cibona dobila legendarnog šutera. Za sve je kriv jedan drugi igrač Cibone!

Izvor: YouTube/screenshot/Sport Klub/Natxo Mendaza

Dražen Petrović je ostao upamćen kao najdominantniji košarkaš bivše Jugoslavije, a kada se početkom osamdesetih pojavio u timu Šibenke uskoro su svi željeli da ga dovedu.

Najveći klubovi Jugoslavije su se utrkivali ko će u svojim redovima imati sjajnog šutera, a na kraju je odlučio jedan potez! Sada je u intervjuu za hrvatske medije nekadašnji košarkaš Cibone i Draženov brat Aleksandar otkrio da je sjajni hrvatski košarkaš zamalo završio u Zvezdi!

"Ovako retroaktivno gledajući bilo bi to najlakše reći i meni bi to nahranilo ego da kažem da je Dražen došao zbog brata. Ne. Dražen je došao u Cibonu zbog Nakićevog horoga sa kojim je Cibona osvojila titulu. Cibona je sa tim košem igrala Ligu šampiona i Dražen je zbog toga došao", otkrio je Aleksandar Petrović.

Cibona je u sezoni 1983/84 završila kao prva poslije regularnog dijela sezone i generacija u kojoj su igrali Mihovil Nakić, Andro Knego, Zoran Čutura i Franjo Arapović došla je u plej-ofu do finala sa Crvenom zvezdom. Nakon tijesne pobjede 78:76 u prvom meču u Zagrebu crveno-bijeli su uzvratili i ubjedljivo dobili rivala sa osam razlike u Beogradu. A onda je Nakić horogom na šest sekundi do kraja donio pobjedu rezultatom 72:71. A taj horog je donio i najboljeg igrača Evrope u to vrijeme!

"Da je Zvezda bila prvak nisam siguran da li bi Draženova odluka bila Cibona ili Zvezda. Taj koš Nakića je trasirao taj dolazak Dražena i te dvije titule prvaka Evope u tom kontekstu", otkrio je Petrović.

Nakon toga Dražen je pred narednu godinu otišao u Cibonu za koju je nastupao četiri godine i sa kojom je osvojio titule prvaka Evrope 1985. i 1986. godine prije nego što je otišao u Real Madrid.