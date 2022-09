Hrvati ga pitali za koju selekciju bi igrao, odgovorom ih šokirao: Marko birao Srbiju, a nije ni sanjao Eurobasket!

Marko Jagodić-Kuridža će sa 35 godina prvi put zaigrati na nekom velikom takmičenju u selekciji Srbije, a svojevremeno su se i u Hrvatskoj raspitivali da li bi možda obukao dres njihovog nacionalnog tima.

Košarkaška reprezentacija Srbije otputovala je u četvrtak rano ujutro u Prag gdje će igrati prvu fazu Eurobasketa. Na licu mjesta će biti i izvještač MONDA koji je već imao zanimljive susrete zbog Nikole Jokića. Međutim, na spisku 12 putnika na Evropsko prvenstvo našao se i Marko Jagodić-Kuridža.

Iskusni košarkaš Budućnosti debitovaće na velikim takmičenjima sa punih 35 godina, a rođeni Zadranin je još prije desetak godina poručio Hrvatima da uprkos dvojnom državljanstvu ima namjeru da igra za Srbiju.

Tačnije, u to vrijeme, kada je Jagodić-Kuridža stigao u Cibonu 2012. godine, on nije ni sanjao da će jednog dana nositi dres Srbije. U jednom intervjuu po dolasku u redove zagrebačkog velikana, hrvatske medije je zanimala činjenica da Jagodić-Kuridža može da igra i za njihovu zemlju, ali i za Srbiju.

"Imam dvojno državljanstvo. Iskreno, trenutno ne očekujem. Mislim da i u jednoj i u drugoj reprezentaciji ima dosta kvalitetnijih igrača od mene. Prije svega, očekujem da mogu što više da pomognem Ciboni u narednom periodu. Što se tiče reprezentacije, stvarno ne razmišljam o tome", pričao je 205 centimetara visoki košarkaš.

Usledilo je pitanje - za koju reprezentaciju bi više volio da zaigra?

"Za reprezentaciju Srbije", rekao je Jagodić-Kuridža s osmijehom na licu poslije kraće pauze, na šta je uslijedio i komentar novinarke "Dobro, pošteno."

PEŠIĆ GA ŠOKIRAO POZIVOM U REPREZENTACIJU

Inače, krajem prošle godine, Jagodić-Kuridža je prvi put dobio poziv u reprezentaciju Srbije, a selektor Svetislav Pešić otkrio je koliko je iskusni košarkaš bio iznenađen takvim razvojem događaja.

"Ja kad sam ga zvao da dođe, on kaže: 'Čekaj, za koju reprezentaciju?' Čovjek nije uopšte vjerovao, pitao me je l’ stvarno treba da igra za reprezentaciju?", otkrio je selektor Pešić poslije upućenog poziva Jagodić-Kuridži za kvalifikacione mečeve prošle godine.

"Fantastičan dečko, koji ima ogromno iskustvo, to njemu niko ne može da uzme. Sad, on ima to iskustvo - šta ti vrijedi iskustvo, ako ne znaš da ga koristiš? On je večeras na najbolji mogući način to iskoristio i što je važno igrači su ga tako prihvatili da mu vjeruju. Teodosić ga je stalno tražio ispod koša, gdje on zna da se otkrije, da se uvali, iskusan je, može da izvuče faul, pogađa", istakao je Pešić.

A nepunih godinu dana kasnije, Jagodić-Kuridži slijedi i debi na Evropskom prvenstvu.

/Evo kako je izgledao polazak reprezentacije Srbije u Prag/

