Košarka? Čovječe, pa mi ne znamo pravila! MONDO na Eurobasketu - Putovali 1.700 kilometara da pitaju za zlato Srbije!

Prag je ovih dana grad piva ili grad košarke, zavisno od toga na kakve Fince naletite! /Od izvještača MONDA iz Praga Nikole Lalovića/

Izvor: MONDO/Nikola Lalović/Profimedia

Ulice Praga i holovi praških hotela puni su 24/7, 365 dana u godini jer su turisti odavno otkrili ovaj grad kao jedan od najljepših u Evropi i nema nikakve razlike u prestonici Češke kada se u gradu dešava nešto veliko ili kada je neki sasvim običan dan. Sada je na programu Eurobasket koji Čehe ne zanima pretjerano, ali zanima Fince!

Svuda po gradu mogu da se vide finski dresovi, manice sa motivima ove nordijske zemlje, a u holu hotela u kome smo odsjeli prvo smo naletjeli na dva starija gospodina sa odštampanim plavo-bijelim majicama sa natpisom "Markanen #23" na njima. Ne znamo da li su u međuvremenu čuli da je njihov favorit trejdovan u Jutu pred početak Eurobasketa pošto je njihov skromni engleski bio dovoljan za jedno "Yes, Eurobasket", a I starija garda Finaca očigledno ne voli previše ili strance ili novinare ili ni jedne ni druge.

Ali Finci su na sve strane! Bukvalno su okupirali hotel u kome se nalazimo i stiče se utisak da je to zemlja košarke, mada to mnogi u Srbiji ne misle.

"Mnogo nas je došlo ovdje, očekujte sjajnu atmosferu na mečevima našeg tima! Dobro, ne doduše kao kod vas na Balkanu, ali na naš način", rekao nam je Henrik iz Helsinkija, ali pre njega smo sreli jednu drugu grupu Finaca!

O KOŠARCI? ČOVJEČE, PA JA NE ZNAM PRAVILA!

Henrik nije prvi Finac koga smo zatekli u hotelu, prvo smo vidjeli dva gorepomenuta starija gospodina, a onda grupu od petorice Finaca uredno u majicama na kojima piše "Suomi" (Finska na finskom). Prišao sam, pitao da li su ovdje zbog Eurobasketa, a kada sam dobio potvrdan odgovor, zamolio sam da mi kažu nešto o košarci.

"Čovječe, ali mi ne znamo ništa o košarci, ne znamo pravila! Neki od nas nikad nisu ni bili na košarkaškoj utakmici", rekao mi je jedan od njih. Kada sam to čuo, jasno mi je bilo po šta je ova grupa došla.

"Moraju da se znaju prioriteti! Pivo, noćni život, druženje, ali idemo i na utakmice", rekao je Finac koji je sa minđušom u uvetu i ošišan na nulu odavao utisak nekoga ko je u srednjoj školi u Laperanti odakle je ova grupa došla sigurno imao svoj metal bend. Ipak, neke Fince košarka itekako zanima!

IGRA DRUGU LIGU I DOŠAO JE DA GLEDA SRBIJU!

Vidi opis Košarka? Čovječe, pa mi ne znamo pravila! MONDO na Eurobasketu - Putovali 1.700 kilometara da pitaju za zlato Srbije! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 17 / 17

Nakon ove grupe navijača, sreli smo i neke malo drugačije. Henrik i Izabela su stigli iz Helsinkija udaljenog tričavih 1.700 kilometara od prestonice Češke. On u dresu Finske bez imena na leđima, a ona sa "tridesettrojkom" na kojoj je pisalo Marfi, a da li je to Erikov ili Aleksov dres, nisam stigao da pitam. Pomenuo sam Izabeli Fince sa kojima sam malo prije toga pričao, ali ona me je uvjerila da je sa njih dvoje priča potpuno drugačija.

"Mi smo drugačiji navijači, došli smo da gledamo mečeve, zanima nas samo košarka", rekla je ona, a Henrik je uletio sa "Da li si gledao naš meč sa Izraelom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo? Oni imaju baš dobra imena, ali igraju loše, bolji smo od njih", rekao je on I složio se sa mnom da su Finci po jačini druga reprezentacija u našoj grupi D. A Srbiju naravno nije mogao da zaobiđe:

"Je l’ misliš da Srbija može da osvoji zlato? Njemačka mnogo dobro izgleda, dobili su Sloveniju u kvalifikacijana, vidi kako su igrali protiv Francuza juče, Slovenci su dobar tim...", rekao je Henrik, koji mi je otkrio da zapravo igra košarku u finskoj drugoj ligi.

Pošto sam bio na konferenciji za medije selektora Pešića, poslušao sam njegov savjet i spustio sam loptu, rekao sam da bi medalja bila sasvim dovoljna, da ne bih “palio” narod, ni srpski ni finski.

U PRAGU I NAUČNICI NOSE JAŠARKE U našem hotelu je u toku nekakav naučni skup, a tu se zadesio i simpatični ljekar iz Beograda, koji nas je pozdravio i pitao nas zašto smo ovdje. Kada je čuo da smo tu zbog Eurobasketa naglasio je da će dati sve od sebe da stigne na mečeve sa Holandijom i Češkom, iako ide kući u subotu. Ostatak naučnika nije mario za Eurobasket, a jedan češki gospodin sa "jašarkom" nam je dokazao da su u Pragu izgleda devedesete i dalje kul, a da I naučnici imaju "estradni" ukus kada je stil u pitanju.

A onda su obje grupe Finaca već krenule na utakmicu, a dok su odlazili jedan simpatični bračni par u dresovima nacionalnog tima nam je otkrio:

"Biće puna hala, 6.000 Finaca je došlo da nas gleda! Mislimo da moramo da prođemo grupu, ako budemo drugi mogli bismo da odemo i u četvrtfinale, a onda se nikad ne zna!"

Pošto za njih takmičenje kreće od 14 časova morali su da krenu, a mi ćemo za meč Srbije morati da sačekamo večernji termin. Još malo!