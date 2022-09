Jan Veseli na srpskom jeziku objasnio svoje riječi - Nisam to kazao za Nikolu Jokića!

Nekadašnji košarkaš Partizana Jan Veseli pred početak Eurobasketa detaljno je pričao o šansama Srbije, timu Češke, Nikoli Jokiću i Bogdanu Bogdanoviću. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića/

Izvor: MONDO

Eurobasket je počeo i već smo vidjeli neke spektakularne poteze, ali mečevi u grupi D u kojoj igra Srbija kreću ovog petka. Česi svoj prvi duel igraju sa Poljskom, a dok domaćin ovog turnira ćeka da se Tomaš Satoranski do oporavi od povrede lider ekipe biće Jan Veseli.

Nekadašnji košarkaš Partizana je poslije uvodnog treninga svog tima na srpskom jeziku razgovarao za naše medije i istakao da njegov tim pokušava da se prikaže u najboljem svjetlu pred svojim navijačima.

"Nemam nikakva očekivanja idemo kao i na svaki turnir zadnjih deset godina da damo sve od sebe i da se trudimo da dobijemo što više utakmica. Sigurno da je veći prtiisak jer smo domaćini, ali mi se trudimo da zaboravimo na to i da uživamo zato što je organizovan turnir pred našim navijačima", rekao je on.

Pogledajte 04:06 Jan Veseli Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Sa nekim igračima iz ovog tima Srbije je nekada igrao, sa nekima igra sada u Feneru, a naravno stigao je u Pragu da provede vrijeme sa srpskim reprezentativcima.

"Vidjeli smo se u Hamburgu i danas sam se vidio sa Markom Gudurićem. Sjeli smo pili smo kafu, danas nisu imali mnogo vremena, ali dugačak je turnir i viđaćemo se još više", istakao je on, a onda na pitanje ko je favorit odgovorio uz osmijeh:

"Ko je favorit? A, šta biste htjeli da čujete? Navijam za Češku naravno, a favorit mi je naravno Srbija. Kako igraju trenutno sa Nikolom Jokićem i sa svima oko njega, stvarno je sjajno. Uživo smo ih gledali sad u Hamburgu i baš je bilo uživanje."

Nema u ovom timu Bogdana Bogdanovića, jednog od najboljih igrača ove generacije, ali to ne bi smjeli Srbiji da pravi veliki problem.

"Nisam siguran da će tu biti neka razlika što se vas tiče. Naravno da mislim da mnogo fali i da je jedan od najbitnijih igrača ove reprezentacije. Naravno, zdravlje je na prvom mjestu i tu njegovu odluku da stavi svoje zdravlje na prvo mjesto podržavam potpuno. Ali i bez njega u timu ste favoriti za zlato", iskren je bio češki centar.

Mnogo će mu biti teško u našoj grupi, moraće da čuva atipične centre poput Markanena i Jokića, moraće mnogo da trči i da iskače u blokovima, ali na to je navikao.

"Ne znam koliko pratite moju igru, ja samo trčim i samo jurim. Jedva čekam, naravno. Protiv Jokića igrati, igrao sam u Beogradu kvalifikacije protiv njega, tada je bio na početku karijere koja je sada sjajna i sada poslije dve titule MVP-a u NBA biće to zanimljivo i biće to zanimljiv duel", naglasio je on, a onda se osvrnuo na pisanja nekih medija koji su prenijeli da je Veseli rekao da će Česi zaustaviti dvostrukog MVP-a NBA lige:

"Rekao sam da će mi biti zadovoljstvo da igram sa njim i da jedva čekam taj duel, naravno prevedeno je drugačije i šta sad da se radi", rekao je Veseli i zamolio srpske novinare da demantuju navode koji su se pojavili.

A na kraju je istakao da će hala biti rasprodata u prva dva meča, da će atmosfera biti sjajna, ali...

"Vjerujem da će biti dosta ljudi, da će biti rasprodat i meč sa Srbijom i meč sa Poljskom. Biće dobra atmosfera, ali naravno vi ste navikli na nešto drugo", završio je on.

(MONDO)