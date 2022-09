Deni Avdija nije očekivao - kakva asistencija na Eurobasketu! Sin legende Zvezde se okrenuo, pa postao hit na internetu!

Deni Avdija se nije nadao ovakvom potezu poljskog košarkaša.

Izvor: twitter/#EuroBasket 2022

Deni Avdija postao je hit na društvenim mrežama. Ovog puta ne zbog njegovog poteza, već zato što je on bio dio jedne od najzanimljivijih asistencija na ovogodišnjem Eurobasketu. Bilo je to na utakmici protiv Poljske koju je Izrael na kraju izgubio (85:76), a sin legende Crvene zvezde Zufera Avdije našao se na jednom od snimaka.

Sredinom druge dionice Ej Džej Sloter spremao se da izvede aut, tražio je saigrače, nije uspijevao da pronađe nikoga u dobroj poziciji, pa je odlučio da sam riješi situaciju. Vidio je da se Avdija okrenuo i da ne obraća pažnju pa je iskoristio njegovu zadnjicu za asistenciju. Lopta se odbila od Denija, vratila u ruke Slotera koji je potom pogodio sa poludistance.

Snimak snalažljivosti Slotera i neopreznosti Avdije brzo je postao viralan na internetu. Pojavile su se razne šale na taj račun, mada je jasno da ni Deniju ni saigračima nije previše do smijeha, pošto su doživjeli novi poraz. U narednom kolu igraju protiv Srbije i jasno je da u tom duelu nisu favoriti. Dobra vijest za njih je to što su do sada upisali dvije pobjede protiv Holandije i Finske pa im tako plasman u narednu fazu nije ugrožen, bar ne za sada.

Najefikasniji kod pobjednika bili su Sloter (24, 5as) i Balcerovski (17), dok je na drugoj strani Zusman dao 18, a Jam Madar 17 poena. Avdija je imao loše šutersko veče, postigao je samo tri poena, uz osam skokova. Inače, ovaj duel obilježilo je i skandiranje navijača upućeno plejmejkeru Partizana Madaru. Sa tribina su mu dobacivali "pi**o grobarska".