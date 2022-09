Zbog Janisa kupili karte, ali ih je "ispalio" na Eurobasketu: Ostao u hotelu i iskulirao i legendarnog Dirka Novickog!

Grčki as Janis Adetokumbo nije došao na meč protiv Velike Britanije i razočarao navijače.

Grčki as Janis Adetokumbo, dvostruki uzastopni MVP NBA lige, jedna je od najvećih zvijezda Eurobasketa, ali je u ponedjeljak razočarao navijače. Iako su mnogi kupili karte da bi ga vidjeli uživo u milanskom "Forumu", on se nije pojavio na utakmici protiv autsajdera - Velike Britanije. Razlog je jasan, jer želi da se odmori za važnije mečeve i jače rivale, ali je jasno i to da su mnogi navijači razočarani jer su kupili karte da vide upravo njega, a on se nije pojavio.