Za ovu reprezentaciju brinu samo Srbi – svi ostali uživaju! MONDO pored terena: Ovih 5 stvari niste vidjeli u prenosu!

Košarkaši Srbije su pregazili Finsku sa 30 razlike, a svi prisutni u hali bili su oduševljeni viđenim na terenu. Izgleda da samo u Srbiji ima brige oko ovog tima! Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Izvor: ATA Images/MN Press

Srbija je zablistala pred očima cijele Evrope! Naši košarkaši su oduševili ne samo svoje navijače nego i cijelu košarkašku Evropu partijom protiv Finske u kojoj su pobijedili odličan tim sa sjevera Evrope sa 30 razlike.

Niko nije odskočio pretjerano, svi su dali svoj doprinos pa su tako Nedović i Micić imali po 14, Jokić i Kalinić po 13, Lučić 12, Gudurić 11 poena... Svi su se upisali, svi su dali svoj doprinos i sada sa nestrpljenjem čekamo meč sa Izraelom.

Srbija je ostala neporažena, na terenu nam je dala mnogo toga što smo mogli da vidimo, ali ipak neke stvari nisu mogle da se primjete u TV prenosu. Zato je MONDO bio tu za vas, da vam prenese do detalja kako ej to izgledalo u "O2 areni".

1 - KOLIKO JE VASA U MEČU!

Izvor: MN PRESS

Baš se vidi da mu sve ovo znači i da se prirodno nametnuo kao lider. Pričao je Svetislav Pešić o tome kako se lideri ne određuju od strane trenera nego od strane ekipe, a ova ekipa je jasno izabrala Vasu za svog lidera.

Na početku meča dok prednost još nije otišla "u nebo" Micić je stalno postavljao igrače na svoja mjesta, komunicirao sa trenerom Pešićem i vidjelo se da saigračima dijeli savjete. Da je lider, znali smo, vidjeli smo to u Efesu. Da mu je stalo, znali smo, vidjeli smo to u Kini. Da je lijepo sve to opet vidjeti u Pragu, lijepo je!

2 – SVI SU U ČUDU: KAKO JE MOĆNA SRBIJA!

Na poluvremenu brojni novinari iz lože krenuli su da protegnu noge, da se prošetaju i osvježe, a svi su imali samo jednu temu – kako je moćna Srbija! Brojni novinari iz Izraela ostali su da odgledaju meč Srbije i da poslušaju konferenciju za medije našeg tima jer sa Izraelcima igramo već od 21 čas.

Prilazili su nam i govorili kako su impresionirani Srbijom, a među svima je vladalo mišljenje da se Srbija dosta čuvala u prve dvije utakmice i da je tek sada dala gas. Finci su priznali da Markanen ne može ništa Jokiću i da na ovom meču nemaju šta da traže, iako je bilo još 20 minuta da se igra.

Iz svega što se čulo i vidjelo u Pragu mogu da zaključim da se oko ove reprezentacije najviše brinu Srbi – svi ostali uživaju u igri. Mada, to i ne čudi, jednostavno mi smo navikli na dobre rezultate i lepu košarku.

3 – SVI ZNAJU SVOJU ULOGU!

Pogledajte 01:03 Dušan Ristić Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Ne može dovoljno puta da se ponovi koliko je ovaj tim posložen tako da svako ima svoju ulogu i koliko su svi sa tim apsolutno saglasni. Nikola Milutinov i Dušan Ristić su gotovo cijeli meč proveli u majicama i djelovalo je da će obojica presjediti meč na klupi.

U neku ruku se to i očekivalo znajući da Finci imaju samo jednog klasičnog centra, pa su zato Dejan Davidovac i Marko Jagodić-Kuridža imali nešto veću minutažu. Ipak, to što su Milutinov i Ristić ceo meč bodrili ovaj tim i bili 100 odsto uz njega dodatni je dokaz zajedništva i osjećaja nekog višeg cilja.

"Ja sam tu, svjestan svoje uloge, bilo koji minut da dobijem daću svoj maksimum kao i danas. Sigurno da je bila selektorova zamisao da igra sa manjom petorkom, ali mi smo svi bili spremni da zaigramo, ali nije bitno ko igra nego da smo odigrali sjajnu utakmicu i pobijedili", rekao je Dušan Ristić očigledno presrećan sa svoja četiri minuta i dva poena na ovom meču. E, to je tim!

4 – MVP, JAGODIĆ-KURIDŽA, LUČA KAPITEN...

Kada su izlazili sa terena i prolazili kroz miks zonu bukvalno svaki igrač Srbije dobio je ovacije od naših navijača. Vidjeli smo kako Marko Jagodić-Kuridža pozdravlja navijače koji su mu skandirali, vidjeli smo i Vasu Micića kome viču MVP, a kada je Vladimir Lučić prolazio čulo se: "Jedan je Luča kapiten."

Svima su ovi povici izmamili osmjeh na lice, svi su mahnuli navijačima, koji su nakon toga dodatno zagrmili. Izgleda da nisu poslušali selektora – krenuli su već da "pale narod"!

5 – FINCI, MA VI STE CAREVI!

Mora ovo da se pomene. Finski navijači su zaista najljepša nota ovog Eurobasketa u Pragu. Zaista je nevjerovatna njihova energija, njihova ljubav prema ovom timu i prema košarci.

Navijali su cijeli meč, a koliko su vjerni pokazalo se kada su svi skočili kod posljednjeg poena svog tima na ovom meču i zapjevali "Suomi". Jasno im je bilo da je Srbija bolja, što su i Finci koji su postavili transparent "Nikola Who" pokazali kada su na kraju meča to promenili u "Nikola Why".

Nadam se da će uspjeti da prođu grupu, jer bi zaista bilo divno vidjeti ovakvu navijačku silu i ovako pozitivnu energiju i u Berlinu.