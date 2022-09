"Ma kakav Partizan poslije ovakvog poraza!" Željkov plej napada Srbiju, ali priznaje: U lošoj smo poziciji od starta!

Plejmejker Partizana Jam Madar bio je jedan od najboljih u timu Izraela, ali njegov tim je pred Srbiju doživio težak poraz. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Košarkaši Izraela su nakon dvije uzastopne pobjede na startu Eurobasketa pred meč sa Srbijom pokazali svoje najgore lice do sada. Vrlo komotno su izgubili od Poljske i sada im prolazak o drugu fazu visi o koncu.

Plejmejker Partizana Jam Madar je za 20 minuta imao 17 poena i 3 asistencije i bio je jedan od najboljih na terenu, ali to nije pomoglo njegovom timu da pobijedi.

"Više nego bilo šta, sami smo se stavili u lošu poziciju od starta. Nismo dobro počeli utakmicu, protiv dobrog tima i na kraju nije bilo dovoljno. Biće teška utakmica protiv Srbije, najbolja su ekipa u grupi, moramo da se pripremimo i budemo spremni za borbu", rekao je on.

Pogledajte 02:06 Jam Madar Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Prije svega je istakao da odbrana jedan na jedan mora da bude mnogo bolja kako bi njegova ekipa mogla da se nada nečemu protiv zahuktale Srbije.

"Više nego bilo šta moramo da popravimo odbranu jedan na jedan. Moramo da zadržimo protivnika ispred nas, to je najvažnije i ako to popravimo, popravićemo dosta toga. Odbrana jedan na jedan je ključ i moramo da se borimo više nego bilo šta drugo", analizirao je Madar.

Pitali su ga za kvalitete MVP dua Srbije Vasilija Micića i Nikole Jokića, ali on je ipak istakao tim Srbije kao cjelinu.

"Mislim da su veoma dobar tim, to pokazuju svaku utakmicu i uvijek neko drugi iskoči. Moraćemo da ih držimo ispred nas, a to neće biti lako, ali daćemo sve od sebe", naglasio je on.

A da li će se čuti sa nekim saigračem iz Partizana?

"Ne, trenutno smo sa nacionalnim timovima, poslije ovog teškog poraza moramo da pogledamo video, naučimo iz grešaka i kao što sam rekao, odbrana jedan na jedan je danas bila najvažnija", ponovio je Madar.