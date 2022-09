Nije bilo lepršavo, ali je Srbija pobijedila! Kako to radi Jokić? Poslušajte šta kažu Edin i Miloš u Šestoj ličnoj!

Poslušajte najnoviju epizodu MONDO podkasta "Šesta lična"

Izvor: MONDO

Holandija, riješeno. Češka, riješeno. Finska, riješeno. Izrael... riješeno!

Nije bilo baš tako lepršavo kao protiv Finaca, ali rezultat je isti – Srbija je ponovo pobijedila, ponovo usrećila svoje navijače, i sada je ostala samo još jedna stepenica do nokaut faze. Ona je na programu u četvrtak a dotle... dotle ćemo da analiziramo sve šta se dešava još jednom!

Izrael je svoju zlatnu šansu da se kvalifikuje propustio protiv Poljaka, a Srbija baš i nije protivnik za vađenje. Iako su se momci iz svete zemlje pošteno „pobili“ za bodove, u par navrata čak i silazili na jednocifrenu razliku, ali džaba sve to – kad imate Nikolu Jokića, treba vam nešto mnogo više od par naleta inspiracije. Dvostruki NBA MVP odigrao je fenomenalnu partiju i potpuno uneredio Izraelce, koji su, nakon što im je inciijalna strategija „donijela“ Nikolinih dvadeset lakih komada, morali da se dovijaju sa udvajanjima i „utrajanjima“...ponovo smo vidjeli dobrog Micića i Kalinića, a ovaj put zasijao je i Ognjen Jaramaz.

Mondo podkast šesta lična Izvor: YouTube/MONDO portal

Ako postoji neka mrlja na svemu ovome, to su povrede koje su doživjeli Nedović i Lučić. Iako se čini da su oba igrača dobro prošla, te da su njihovi problemi lakše prirode, treba biti obazriv – ovo je već četvrti igrač kojem je nužda uskratila minute, jer Milutinov tek treba da osjeti parket u Pragu, dok je Marinković ponovo pauzirao zbog stomačnog virusa...

Što se ostatka turnira tiče – grupa A je nakon ludog dana prijetila da legne na svoje pobjedama Španije i Turske, ali je onda Bugarska zapržila domaćinima čorbu i sad se čeka konačan rasplet za plasman – doslovce je sve u opticaju. U grupi B, Slovenija je konačno dobila poenterski inspirisanog Luku Dončića i zadala prvi porez Nemcima, Litvanija se konačno „upisala“ rutiniranjem Mađarske, a Bosna i Hercegovina nije uspjela da održi fokus nakon velike pobjede nad Slovencima – u žestokom duelu bolji su bili Francuzi, pa će i tamo konačna odluka o posljednjim kartama za Berlin pasti sutra... Litvanija i Bosna u duelu za osminu finala, ko bi rekao?

Grupa C je makar „odigrala po scenariju“, iako je Ukrajina jedno vrijeme prijetila da pobjedom nad Grcima napravi sveopštu pometnju. To se, ipak, nije desilo, a najzaslužniji je bio (ko drugi do) Janis Adetokumbo sa „monstruoznom“ partijom. Estonija je rutinirala Veliku Britaniju i tako spasla čast, a meč Italije i Hrvatske obilježile su rezultatske klackalice koje su ipak „pretegle“ na stranu domaće selekcije. I za kraj, u grupi D vidjeli smo još jednom nemoćnu Češku (Finska je „naplatila“ sve promašaje od ponedjeljka), kao i ponovo solidnu Poljsku, koja je iščačkala trijumf u meču sa upornom Holandijom.

Konjak, dakle, ostavljamo po strani za današnji podkast, ali ko zna, možda već koliko sutra Edin natoči neku litvansku vodku. Sve ćemo stići da analiziramo u standardnih sat i kusur, pa se onda vidimo u petak... uz nadu da vam još uvijek nismo dosadili!

Uživajte!