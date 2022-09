Pešić otkrio - Srbija dobija jedno, možda i dva pojačanja za Poljsku! Govorio i o povredi Nemanje Nedovića

Selektor Svetislav Pešić obratio se javnosti pred posljednji trening nacionalnog tima u Pragu i pričao o brojnim problemima sa povredama u nacionalnom timu. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića/

Izvor: MN PRESS

Selektor nacionalnog tima Srbije Svetislav Pešić obratio se novinarima pred večernji trening nacionalnog tima, uoči utakmice sa Poljskom u četvrtak, u kojoj će se odlučiti ko če završiti kao prvi u grupi D. Šef struke reprezentacije odmah je prešao na stvar i govorio o utakmici koja će odrediti prvog u grupi.

Pohvalio je trenera poljskog nacionalnog tima Igora Miličića i istakao da je Poljska time što je tako brzo uspjela da se digne poslije poraza od Finske dokazala karakter.

"Ovo je posljednja utakmica u grupi, ništa se bitno nije desilo. Mi smo znali da će to tako da bude. Završava se utakmicom sa Poljskom, koja je pokazala jednu timsku igru i vrlo jasan koncept igre. Oni na svim pozicijama imaju iskusne igrače, izvanredno ih vodi trener sa naših prostora. Napravio je izuzetnu igru, a iako su izgubili jedan meč brzo su se vratili. To je karakteristika pravih ekipa, Mi smo u toj situaciji kao i pred svaku utakmicu, samo što sada imamo slobodan dan. Večeras ćemo da radimo u dvije grupe. Malo taktike, malo fitnes", objasnio je on.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Nažalost, u srijedu je vijest dana da se Nemanja Nedović teže povrijedio i da neće moći da ponovo igra na Eurobasketu. Pešić je potvrdio taj problem i najavio da bi ekipa u narednim utakmicama mogla da bude jača za dvojicu igrača - Nikolu Milutinova, koji se naknadno priključio timu i Vanju Marinkovića, koji je na Evropskom prvenstvu zadobio stomačni virus.

"Što se tiče igrača, nadamo se da bi sutra Nikola mogao da odigra prve minute na ovom EP, nadamo se da će i Vanja Marinković da se priključi ekipi, vidjećemo sutra kakva je situacija na treningu. Nedović je povrijedio taj list ili dio mišića. Vidjećemo da li će i koliko će on odsustvovati. Medicinsko osoblje pravi plan za njegov oporavak. Vidjećemo kakva je situacija sa njim", objasnio je Pešić.

On je na kraju rekao da je zadovoljan napretkom ekipe, ali da povrede i odsustva prave velike probleme ekipi.

"Svaki dan napredujemo, ali svaki dan nam se dešavaju ovakve stvari, tako da nam malo to remeti te programe koje smo smislili. Ali šta da radimo, to je sve predvidljivo bilo. Evo vidite i Slovenija je ostala bez Tobija koji se povrijedio. Naravno, bez takvih igrača je vrlo teško da dobiješ sljedeću utakmicu. Timska igra to nadoknadi, malo se stisnu, nadoknade njihov izostanak, ali odsustvo takvih igrača kao što su Milutinov, Bjelica i Vanja... Malo mi je krivo zbog Vanje jer je pokazao u dvije utakmice, ali to mu se desilo", na kraju je rekao Pešić.