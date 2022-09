Jokić nam pred svaki meč drži govor! Gudura otkrio kako MVP motiviše ovaj tim: Mi na to nismo navikli, ali on jeste!

Povrede nažalost prate tim Srbije na Eurobasketu, a one utiču i na one koji su zdravi! O tome i o motivaciji Nikole Jokića za ekipu govorio je Marko Gudurić. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića/

Bek reprezentacije Srbije Marko Gudurić nakon večernjeg treninga reprezentacije Srbije pred meč sa Poljskom pričao o narednom rivalu, ali i o povredama koje su poremetile nacionalni tokom Eurobasketa.

Nemanja Nedović je povrijedio list u duelu sa Izraelom i to se naravno odrazilo i na Gudurića. Ipak, sada ostaje samo da ekipa "stisne zube" i nastavi dalje.

"Sigurno da nas je poremetilo, mene lično, to što se dogodilo sa Nedovićem. Šta je, tu je, to je život, čekamo rasplet, moramo da idemo dalje, da mi zdravi damo sve od sebe", istakao je on.

Na konstataciju da su odigrali četiri utakmice u pet dana rekao je da to nije tačno! Odigrali su zapravo pet mečeva, samo jedan nismo mogli da vidimo!

"Rekao bih pet utakmica u pet dana, imali smo trening koji je bio kao utakmica tog dana između mečeva. Bilo je malo naporno, nije česta situacija tokom sezona osim Jokića. Najvažnije da smo sve pobijedili, vraća nam se Milutinov, Vanja je bolje, nadamo se da će se uskoro i on priključiti ekipi", objasnio nam je Gudurić.

Pomenuo je i da Nikola Jokić redovno motiviše ekipu i daje sve od sebe da se postavi kao lider. Uvijek drži govore, nalik onom koji je vjerovatno cijela Srbija vidjela.

"Izašao je taj njegov govor, to nam je sad tradicija pred svaku utakmicu. Prije nego što izađemo na teren, on održi neki mini govor. Nije uvijek isti, mijenja ga, ali je u suštini slično, motivaciono, kratko i jasno."

Za sada nije stigao tim da odradi sastanak u vezi s Poljskom i tek ujutru je na redu gledanje video materijala, ali zna se od koga prijeti najveća opasnost.

"Nismo stigli previše da gledamo Poljsku, gledamo nas, da popravimo našu igru. Ponitku svi znamo, dugo je u Evroligi, Sloter je sjajan strijelac, mislim da su im oni glavni igrači. Imaćemo i sastanak pred meč i skauting da spremimo još odbranu. Mislim da će to biti prava utakmica za nas pred Berlin i narednu fazu Evrobasketa", analizirao je ukratko Gudurić.

Srpska javnost se već bavi kalkulacijama - ko i kako u osmini, ko u četvrtfinalu itd.

"Uvijek postoje kalkulacije i priča ko je protivnik u nokaut fazi, ali mi još uvijek ne znamo da li ćemo biti prvi ili drugi u grupi. Nadamo se da ćemo biti prvi, prije našeg meča znaće se kakva je situacija. Ko god da bude, treba da gledamo nas i nadamo se da ćemo biti sa što više igrača na terenu", završio je Gudurić.