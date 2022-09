Slovenci na mukama sa prevozom, jedva stigli u Berlin! Filmska priča Dončića i tima - otkazali avion, pa nije stigao voz

Novi nevjerovatni problemi za Slovence tokom Eurobasketa.

Izvor: MN PRESS

Slovenija igra odlično na parketu, dok se van terena žestoko muči na Eurobasketu. Zaista nevjerovatni problemi sa prevozom prave ogromne probleme Luki Dončiću i saigračima. Krenulo je još od vožnje taksijem za prvi meč, pa je sada nastao novi problem sa prevoznim sredstvima, znatno kasnije stigli su u Berlin.

Prema informacijama portala "BasketNews" Slovenci su imali nekoliko problema sa prevozom od Kelna, gdje su igrali u grupnoj fazi, do Berlina. Kako bi tek bilo da su bili u drugoj državi. Prvo su poslije meča sa Francuskom otkazali čarter let i odlučili da ostanu duže u Kelnu kako bi se naspavali i odmorili pred put i rezervisali su voz, htjeli su tako da dođu do destinacije, ali je tu nastao novi problem...

Zbog velikih problema sa nevremenom u Njemačkoj, cijeli željeznički sistem u Njemačkoj je u problemu, pa tako brzi voz nije došao na stanicu u Kelnu. Tražili su nove opcije i na kraju su ipak otišli avionom i stigli su oko 20 časova uveče. Na njihovu žalost, tu se nisu završili problemi. Pojavili su se novi po dolasku u dvoranu gdje je trebalo da odrade trening.

Osoba zadužena za sprovođenje, ataše, nije izgleda dobro upoznao dvoranu, pa nije znao kako da ih sprovede do prave svlačionice. To je značilo da igrači moraju da se snalaze, pa su se presvlačili na otvorenom. Zaista nevjerovatna dešavanja i problemi sa prevozom prate Sloveniju na ovom prvenstvu Evrope. Ako ništa drugo, neće više biti selidbe, pošto se završni turnir igra u Berlinu.