Veliko srce i velika m*da mojih igrača! Hrvat vodio Poljake do polufinala Eurobasketa pa poručio: Hejteri, umuknite!

Selektor Poljske Igor Miličić nije mogao da opet ne pomene hrabrost i karakter svojih igrača poslije jedne od najvećih pobjeda u istoriji poljske košarke. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Izvor: Youtube/FIBA Media portal

Poljska je napravila možda i najveće iznenađenje Eurobasketa pošto je u četvrtfinalnom meču bila bolja od favorizovane Slovenije predvođene Lukom Dončićem. Ekipa hrvatskog trenera Igora Miličića sjajno je igrala prije svega u prvom poluvremenu u kome je uspjela da napravi 20 poena prednosti.

Poslije toga nije bilo realno da se to nastavi i da Ponitka, Sloter, Sokolovski i ekipa pregaze Sloveniju. Dovoljna je bila jednostavno bilo kakva pobjeda!

"Vrlo smo zahvalni našim navijačima koji su došli u velikom broju. Ako je neko vjerovao da ćemo uništiti Sloveniju i u drugom poluvremenu, to je bilo nemoguće. Ali ono što je nevjerovatno je veliko srce i velika m*da mojih igrača. Velika čestitka mojim igračima i naš san se nastavlja", rekao je na početku Igor Miličić.

Pitanje je bilo kako su uspjeli da postignu toliki broj poena u prvom poluvremenu?

"Više je to do igrača nego do trenera. Jako su dobro pomjerali loptu i dodavali, vjerovali smo jedni u druge i igrači su napravili sjajan posao kada su dali 58 poena. Ali znali smo da su timovi prije nas davali i više pa su gubili mečeve. Znali smo da se košarka ne igra 20 minuta", rekao je Miličić.

Šta ova pobjeda znači za poljsku košarku i za Poljsku kao državu?

"Ovo je nešto na šta smo jako ponosni. Ova grupa igrača pokazuje koliko su poljski igrači potcijenjeni i nadam se da će ovo biti velika stvar koja će da inspiriše klince. Nadam se da će i hejteri umuknuti i da će se poljska košarkaška porodica ujediniti", dodao je on, a na kraju je ukratko analizirao narednog rivala.

"Izuzetno poštujemo Francusku, imaju sjajne evropske i NBA igrače. Nema timova u polufinalu koji su tu slučajno. Uključujući i nas koji smo vjerovali u sebe. Četiri najbolja tima u Evropi su u polufinalu", završio je Miličić., čiji će tim u polufinalu u petak igrati protiv Francuske.

(MONDO)