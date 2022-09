Ako te ništa ne boli i nemaš modrice - nešto radiš loše! Ponitka srušio Sloveniju pa održao lekciju svima!

Lider ovog poljskog tima Mateuš Ponitka dobro zna šta je potrebno da bi se pobijedilo na ovom nivou. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Mateuš Ponitka je postao tek treći košarkaš koji je ubacio tripl-dabl na Eurobasketu, a poslije nevjerovatne partije protiv Slovenije sa 26 poena, 16 skokova i 10 asistencija.

Poslije meča je junak ove istorijske pobjede uza poljsku košarku i sam priznao da je bio iznenađen razlikom koju je njegov tim napravio u prvom dijelu meča.

"Malo sam se iznenadio da smo tako dobro igrali u prvom poluvremenu. Vodili smo 20 razlike u prvom dijelu protiv prvaka Evrope i to nisam vidio do sada. Znao sam da će da nas sustignu, ali možda je bilo previše da nas stignu u trećoj četvrtini. U svlačionici smo pričali o tome da moramo da izdržimo i da se borimo. Za mene je sve jasno, ne postoji ništa što bih dalje rekao. Mislim da je naš tim uradio sve, jako sam ponosan na naše igrače i na cijeli naš tim", rekao je emotivni Ponitka i dodao:

"Prije nedjelju dana sam rekao da svaki turnir ima svoju Pepeljugu i eto nas ovdje."

Pitali su ga novinari kako se osjeća povodom ovakvog uspjeha i ovakve svoje partije.

"Mislim da sada još uvijek ništa ne osjećam i nisam baš pametan. Sutra me pitajte, sada još uvijek pokušavam da shvatim zašto smo ispustili 20 poena prednosti. Ovo mi je prvi tripl-dabl u karijeri, nisam očekivao da će to biti na Eurobasketu", rekao je on.

Nada se kapiten i najbolji igrač ovog tima da će ovakve pobjede popularizovati košarku u njegovoj zemlji.

"Za nas ova pobjeda znači sve, a šta znači za Poljsku? Mislim da kod nas nije toliko popularna košarka i nadam se da će se to sada promijeniti. Nadam se da nas ljudi cijene zbog ovoga što radimo i nadam se da će to jako puno značiti. U posljednje tri godine smo bili osmi na svijetu, a sada smo u četiri u Evropi. To je veliki uspjeh, to je istorija", analizirao je Ponitka.

Osvnuo se i na narednog rivala Francusku.

"Kada gledate Francusku kažete da su srećno pobijedili Tursku, pa isto tako Italiju, ali ovo su četiri najbolja tima u Evropi. Sreća je nekako uvijek na njihovoj strani. Gledaćemo skauting, imaju sjajne unutrašnje igrače, NBA bekove i Francuska je jako dobar tim. Mislim da ih do sada niko nije uzimao za ozbiljno, a oni su nevjerovatan tim koji je u polufinalu."

Ej Džeju Sloteru ovo je posljednji Eurobasket, nije mogao da ode na bolji način!

"Mislim da to nije samo Ej Džeju, nisam sa njim pričao o tome. Ali imamo mnogo igrača koji planiraju da se povuku, a to je lijepo jer je nekada najbolje povući se kad si na vrhuncu. Mislim da uticaj mene, njega i svih koji su imali iskustvo Eurobasketa pokušavamo mladima da prenesemo znanje sa prošlih takmičenja. Nadamo se da će oni naučiti iz ovoga, da će se razviti u narednim sezonama i želim da ostanemo kao tim. Nećemo da budemo nešto što nismo, mi smo momci koji se stalno druže i zabavjaju se igrajući košarku", dodao je on.

Na kraju je podijelio bitnu lekciju - tripl-dabl ne znači ništa ako se ne pobijedi!

"Jako sam srećan jer se to desilo, ali uvijek kažem da me ne zanimaju statistike, samo pobjeda. Možete dati 50 poena i izgubiti, nikoga neće biti briga. Pobjeda je nešto drugo, naučio sam tokom karijere koliko treba da se pobijedi. Ako nemate neke modrice ili udarce poslije meča, ako vas ništa ne boli radite nešto loše", poentirao je Ponitka.

