Najpoznatije zakucavanje ikad i kultno finale koje sm zaboravili! Vajs za MONDO: Recite Boži da ga volim! (VIDEO)

Zauvijek je ostao obilježen jednim zakucavanjem, a sa Božom Maljkovićem je pisao istoriju - protiv jednog srpskog kluba! Sada se Frederik Vajs za MONDO prisjetio svoje karijere, ali je pričao i o aktuelnom Eurobasketu. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Francuska je ubjedljvo savladala Poljsku sa čak 41 poenom razlike i tako se prva plasirala u finale Eurobasketa, a poslije meča smo popričali sa nekadašnjim reprezentativcem "trikolora" Frederikom Vajsom.

Ovaj 218 centimetara visoki bivši centar sada je stručni konsultant na francuskoj televiziji, a u karijeri je ostao najpoznatiji po onom zakucavanju Vinsa Kartera preko njega, iako je u karijeri osvojio dvije medalje sa Francuskom na velikim takmičenjima i dva puta je osvajao FIBA Kup Koraća. Sada je naravno bio oduševljen izdanjem tima Vensana Kolea.

"Niko ovo nije očekivao, to je sigurno. Francuska je igrala jako dobro, a jako sam tužan zbog Poljske jer je Poljska bolja od ovoga, ali tako je kako je. Francuska je bila jako dobra, igrali smo dobru odbranu, odlično u napadu sve je bilo dobro. Bilo nam je ovo potrebno jer smo dva puta imali mnogo sreće, a sada smo konačno pobijedili ubjedljivo. Srećni smo, ali smo tužni zbog Poljske", počeo je on svoj razgovor za MONDO.

Francuzi su i protiv Turske i protiv Italije gubili sa 77:75 nekoliko minuta pred kraj meča, a onda su uspjeli da preokrenu i da pobijede. Mnogi misle da je to sreća, ali valjda kvalitet i srce donose tu sreću, pogotovo kada se ponavlja?

"U jednom smislu ste u pravu, ali kada protivnički tim ima dva poena prednosti i dva slobodna bacanja i to na dvije utakmice, mogu da kažem da smo imali malo sreće. Zaista nisam očekivao nas u finalu. Poslije meča sa Turskom, ne, jer nije trebalo da dobijemo ni taj meč, pa ne možete da očekujete da uđete u finale. Ali sada smo igrali toliko dobro da sam siguran da ćemo igrati dobro u finalu", dodaje Vajs.

Sada svi pričaju o tome kako su favoriti turnira Grčka, Srbija i Slovenija "počišćeni", a to nam je garantovalo uzbudljiv i prije svega kvaltitetan turnir.

"To je ludo, to je stvarno ludo. Svi su očekivali Srbiju, Sloveniju i Grčku ovdje, ali te ekipe su već kući. Malo smo tužni zbog toga jer je bolje kada pobjeđujete protiv velikih timova, ali to znači da smo imali odličan turnir."

Kao što je nekada Frederik Vajs bio posljednja odbrana Francuza pod košem, kada su osvajali srebro na Olimpijskim igrama u Sidneju i bronzu na Eurobasketu u Beogradu, sada je to Rudi Gober. Ipak, on skromno odbija paralele sa novim centrom Minesote.

"Ne, ne, jer je mnogo veći atleta nego što sam ja bio. Mislim da je Gober najbolji francuski košarkaš ikada. Svi pričaju o Toniju Parkeru kao najboljem, jeste fantastičan igrač, ali kada je Gober na terenu, on mijenja igru i uvijek ima ogroman uticaj kao nijedan drugi francuski košarkaš. Zato je za mene najbolji u istoriji", jasan je nekadašnji reprezentativac Francuske.

LJUBAV ZA BOŽU, FINALE SA HEMOFARMOM I ONO PITANJE!

Tokom svoje bogate i duge karijere naš sagovornik je itekako imao povezanosti sa srpskom košarkom, a prije svega sa Božom Maljkovićem! Doveo je Boža tada perspektivnog centra u Limož, ali je onda otišao u Panatinaikos!

"Imao sam mnogo srpskih trenera... Ja sam 1995. godine počeo da igram za Limož, a Božidar Maljković je tada otišao. Ja sam zbog njega došao u ekipu, htio sam da radim sa njim, a i on je insistirao da dođem. Rekao mi je kada je odlazio: 'Jednog dana ćemo biti u istoj ekipi', i to se dogodilo u Unikahi", prisjeća se Vajs.

Tada je on imao tek 18 godina, a šta je to tačno kod mladog centra ubijedilo stručnjaka kalibra Bože Maljkovića da ga dovede?

"Bio sam visok i brzo sam trčao, bio sam jak, i mislim da je želio od mene da napravi dobrog igrača. Uživao je da vidi kako mladi igrači napreduju u radu sa njim. Mnogo ga volim iz mnogo razloga, jedan od tih je jer je Limožu donio titulu prvaka Evrope. On je najbolji trener ikada. Volim i Bogdana Tanjevića isto!"

On je jedini igrač u istoriji Kupa Koraća koji je osvajao titulu dvije godine zaredom sa dva različita tima. Prvi put 2000. sa Duškom Ivanovićem u dresu Limoža.

"Ivanovića isto volim, sjajan trener, srećan sam šta smo uradili zajedno u Limožu. On je lud, sjećam se treninga, ustajemo u 7 ujutru, trčimo uz planinu, vraćamo se nazad, tuširanje, doručak i opet na trening u teretanu još dva sata. Ali, na kraju, pobijedili smo sa njim", prisjeća se on.

Izvor: MN PRESS

Naredne godine odbranio je titulu, ali u dresu Unikahe, sa Božom Maljkovićem na klupi i uskratio Srbiju za titulu jer je protivnik u finalu bio Hemofarm. To finale se 20 godina kasnije slabo pamti u Srbiji, ali Vajs ga se itekako dobro sjeća.

"Sjećam se odlično tog finala, naravno. Dobili smo prvi meč sa velikom razlikom (77:47), a iako je bilo 30 razlike nije bilo lako pobijediti. Boža je bio mnogo srećan što smo poslije osvojili trofej", ispričao nam je on.

MORALI SMO I MI DA PITAMO...

Izvor: YouTube/screenshot/Olympics

Sezonu nakon osvajanja svog drugog Kupa Radivoja Koraća Vajs je za saigrača dobio šampiona svijeta - Milana Gurovića. Došao je u Unikahu poslije Indijanapolisa, da li je o tome pričao u Malagi?

"Nije mnogo o tome pričao, ali smo mnogo pričali ovako, mnogo je dobar i zabavan tip. Pričali smo mnogo o životu ovako, ali o tome nismo", rekao je naš sagovornik, a onda smo morali da ga pitamo i o čuvenom zakucavanju!

Koliko puta je dobio pitanje da prokomentariše taj nevjerovatni potez, kada ga je Karter bukvalno preskočio na Olimpijskim igrama.

"Milion i 297 hiljada puta... Mnogo, baš mnogo. Ali to je moj život. Mi smo osvojili medalju, ne obazirem se previše na to jer je prošlo 22 godina, vidite me kako izgledam, sigurno ne kao košarkaš", rekao nam je uz osmijeh, a onda nam otkrio zašto je na Eurobasketu:

"Radim kao stručni konsultant, sada na W9 u Francuskoj, ali i na BeinSportu komentarišem košarku za koju i dalje živim".

RECITE BOŽI DA GA VOLIM! Dok smo se pozdravljali i završavali intervju, morao je da nam dovikne:



"When you see Boža, say that I said volim te!"

Pred meč Španije i Njemačke smo ga pitali koga bi želio u finalu, a na kraju mu se želja ispunila.

"Dobro pitanje... Možda Španiju, jer bi bilo 'lakše' i imali bismo publiku uz nas. Protiv Njemačke bi bilo baš teško", iskren je on.

Na kraju, morali smo da ga pitamo za savjet mladim igračima, kako da sačuvaju svoje mentalno zdravlje i izbjegnu ono što se njemu desilo, Da podsjetimo - pod teretom životnih drama Frederik Vajs je 2008. godine pokušao da izvrši samoubistvo. Zato, ova poruka mora da se čuje:

"Mnogo treba da se priča o mentalnom zdravlju i mislim da je to dobro rješenje. Sada u timovima postoje ljudi koje se bave samo time i mogu da vam pomognu, sa njima treba pričati i ništa ne treba da bude sramota. Pričajte šta god da vas muči, ne držite to u sebi, vjerujte mi znam kako je to", završio je svoj razgovor za MONDO Vajs.

