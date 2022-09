Nekadašnji plejmejker Crvene zvezde prva je zvijezda Španije i odveo je "Furiju" u finale! Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Njemačka je iza sebe imala publiku, vodili su sa dvocifrenim brojem poena, ali na kraju nisu uspjeli da pobijede Španiju. Tim Serđa Skariola bio je bolji i sa 96:91 uspio se plasira u finale Eurobasketa.

Denis Šruder je meč završio sa 30 poena i 8 asistencija, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu. Istakao je da je njegov tim bio stegnut i da je prije svega to razlog poraza.

"Bili smo malo stegnuti i nismo igrali na pravi način, gledaćemo snimak i trudićemo se da kao tim budemo bolji i moramo da čestitamo Španiji na načinu na koji su se vratili i pobijedili su. Bili su bolji u četvrtoj četvrtini, a naš cilj je medalja pa u nedjelju protiv Poljske moramo da budemo na svom nivou", rekao je Šruder, pa nastavio:

"Igrali su dobro, prilagođavali su se stalno i konstantno su znali šta rade, a u košarci je tako da nekad ulaze šutevi a nekada ne i moraš da se uzdaš u odbranu, a mi to nismo imali. To su oni radili i zato su pobijedili", istakao je on.

Pogledajte 01:02 Denis Šruder Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Johanes Fojtman je naglasio da je napad Španije jednostavno bio previše dobar za ovaj tim Njemačke u ovom momentu.

"Ako pogledate rezultat, dali smo 91 poen, tako da mislim da nam to nije bio problem. Problem je bilo to što nismo mogli da ih uhvatimo na pik-en-rolu. Dali su 96 poena, a to je previše", rekao je Fohman i istakao bivšeg plejmejkera Crvene zvezde Lorenca Brauna kao ključnu kariku u ovoj pobjedi:

"Ni u jednom trenutku nismo mogli da spriječimo pik-en-rol Lorenca Brauna. On nas je rasturio. Sve u svemu, večeras je ključna bila odbrana", ispričao je on.

Vidi opis Rasturio nas je Lorenco Braun, ništa mu nismo mogli! Šruder dao 30 poena, pa priznao: Mi to nismo imali! (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!