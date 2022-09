Partizan u problemu - tri igrača su povrijeđena! Obradović zabrinut: Vidio sam sve slabosti, situacija nije naivna!

Željko Obradović pričao je o problemima tima, povredama, planovima...

Izvor: MN PRESS

Partizan je završio prvi dio priprema. Vratio se sa španske turneje i tamo je bilo dosta oscilacija. Ubjedljivo je poražen od Fuenlebrade i Huventuda, pa je potom savladao Barselonu i Manresu. Bila je to prilika da Željko Obradović vidi šta je dobro u igri njegovog tima, kao i šta sve ne valja.

Poslije svih tih mečeva crno-bijeli su se vratili u Beograd i nastavili sa treninzima. Čeka ih put u Rusiju na VTB kup, a prije svega toga trofejni stručnjak je analizirao sve što je do sada vidio. Nije zadovoljan, zabrinut je zbog nekoliko stvari u samoj igri, kao i zbog povreda nekoliko važnih igrača. O svemu tome pričao je za klupsku televiziju.

"Pripremne utakmice služe da bi se vidjele sve neke stvari koje smo radili prije toga, pokazale su se slabosti na kojima ćemo insistirati u radu u budućem periodu na treninzima. Prije svega odbrana, tu su najveći problemi koje imamo. Velika razlika bila je između prvih utakmica i posljednje dvije što se tiče protoka lopte i timske igre. U ovom trenutku imamo nekoliko igrača koji ne mogu da treniraju sa ekipom. Pričam o Avramoviću, Smailagiću, Egzumu i Glasu, plus Papapetru koji će se priključiti u narednim danima, dobio je par dana odmora poslije Eurobasketa. Situacija nije ni malo naivna, moramo da nastavimo da radimo i da se spremamo za ono što nas čeka. Idemo na turnir u Moskvi poslije ozbiljnih timova, onda imamo nekoliko dana da sve još jednom pogledamo, analiziramo i da što spremniji budemo za ABA ligu i Evroligu", rekao je Obradović.

Nije želio previše da priča o gostovanjima na početku sezone, znatno više je zabrinut za zdravstveni bilten svog tima. Potvrdio je da na trojicu igrača sigurno neće računati na početku sezone, dok je pod upitnikom i Egzum za sam start, pošto ima povredu koja zahtijeva mirovanje. Jasno je da će i ljekarska ekipa imati dosta posla.

"Nije to toliko bitno oko gostovanja, važno je da se ekipa spremi i da bude u najboljem mogućem trenutku tada. I Aleksa I Alen i Glas imaju ozbiljne povrede i prvi period takmičarski neće biti sa nama. Koliko dugo? To ne mogu da kažem, doktori se bave prognozama, kada se vrate vidjećemo koliko će im vremena trebati. Egzum je lakše povrijeđen, pauziraće sedam do deset dana, preporuka je da ne ide u Rusiju i da radi individualno."

Uslijedilo je novo pitanje o gostovanjima, uz naglašavanje da će tim imati dosta putovanja i malo vremena za trening. Željko je ponovio da to za njega nije presudno i da se trudi da pripremi ekipu za sve to. Zato se i igraju prijateljske utakmice na ovaj način, sa malo vremena za odmor.

"Takav je raspored, imaćemo poslije toga nekoliko mečeva kod kuće, na raspored ne možeš da utičeš, jedini način da utičeš jeste na način na koji sam pokušao da objasnim igračima. To smo radili u Španiji, poslije 48 sati, dan za danom, tako će biti u Moskvi, tako pokušavamo da se pripremimo. Reakcija poslije meča je večernji trening i eventualno priprema sutradan, sve što treba da se uradi, treba u ovom periodu. Onda slijede sitnice koje pokušavaš da promijeniš pred svakog protivnika", zaključio je Obradović.

