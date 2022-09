Kako je Igokea natjerala Bajića da uči engleski: Nakon dva časa me zove i psuje "J***m ti sve"!

Vuk Radivojević u „Jao Mile podkastu“ ispričao anegdotu vezanu za trenera Igokee.

Izvor: ABA liga/Igokea/Nenad Vuruna

Dragan Bajić poznat je po temperamentnom vođenju utakmica, kao i tajm-autima na kojima zna da oštro kritikuje svoju ekipu, ali upravo zbog toga pobrao je simpatije ljubitelja košarke u regionu.

Trener Igokee u komunikaciji sa igračima zna da koristi i engleski, mada većinom prepušta saradnicima da prevode strancima njegove instrukcije, što je ponekad ograničavajući faktor.

Sportski direktor Igokee Vuk Radivojević gostujući u "Jao Mile podkastu" otkrio je kako je Igokea svojevremeno natjerala Bajića da uči engleski i kako je to izgledalo.

"Prošao sam s njim svašta, bilo je svakakvih momenata, ali snalazi se on dobro. Mi ga presiramo malo zbog jezika, ali počeo je da kapira. To ga ograničava da radi negdje napolju i da bude bolji trener. Kad smo potpisali trogodišnji ugovor s njim kaže meni Igor (Dodik, op.a.) 'Reci mu da mora da nauči engleski ili ugovor ne važi'. Mi sad to malo i stvarno malo kroz šalu i našli smo mu na kraju i krenuo je na časove. Nakon dva časa me zove, da ne psujem sad: 'J***m tebi sve. Znam da si ti to namjerno rekao, da si ti rekao Igoru da mi kaže. Ne mogu više, nosite se obojica, ne mogu više na časove' i batalio je sve“, otkrio je Radivojević.

On je dodao da Bajić ipak govori engleski dovoljno da može da komunicira sa ekipom.

"Dobar je sad, već može da komunicira na tom nekom nivou, da mogu da ga razumiju igrači. Znači to mnogo i svjestan je on toga. Dugo je tamo trener i onda kreneš nešto da objašnjavaš i nervira te. Ali nadam se da ćemo ga nagovoriti za 3-4 godine (smijeh)", rekao je Radivojević.

Ekipa Igokee završila je pripreme osvajanjem turnira Liburnia kup u Opatiju, a u subotu će u premijernom meču nove sezone ABA lige dočekati ekipu Mornara.