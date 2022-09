Banjalučanka vodila Srpkinje do senzacije - srušile favorita na Svjetskom prvenstvu! Osveta Marininih "lavica"!

Srbija je pobijedila Francusku na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: FIBA

Košarkašice Srbije pobijedile su Francusku!

Revanširale su se za poraz na Olimpijskim igrama u Tokiju i na Svjetskom prvenstvu u Sidneju su sve vratili sa kamatom - 68:62 (24:17, 13:15, 16:14, 15:16). Ključni momenat dogodio se u posljednjem minutu kada je Banjalučanka Saša Čađo pogodila trojku o tablu sa velike udaljenosti... Protivnice u četvrtfinalu saznaće poslije žrijeba.

Savršena uvertira za četvrtfinale Mundobasketa. U posljednjem meču grupne faze izabranice Marine Maljković pokazale da ih nikada ne smijete otpisati. Čak i kada je smjena generacija, kada nema onih najboljih, tu su neke druge djevojke koje su pokazale kako se bori za dres. Heroina bila je Čađo koja je dala svoju prvu i jedinu trojku na meču iz sedmog pokušaja i to u kakvom trenutku. Na 25 sekundi prije kraja duela.

Počela je Srbija meč savršeno i ekspresno stigla do velikog vođstva (24:10). Očekivano, Francuskinje nisu imale namjeru da istaknu bijelu zastavicu, postepeno su spuštele zaostatak, da bi sredinom drugog kvartala stigle i do vođstva poslije nevjerovatne serije 22:2 (26:32). Marina je tražila pravu petorku i našla je preko Jovane Nogić i Ivane Race, njih dvije vratle su ekipu u igru i donijele prednost pred odlazak na pauzu serijom 11:0 (37:32).

Izgledalo je da je sve gotovo kada je Srbija na startu posljednjeg kvartala došla opet do dvocifrenog plusa (57:46), ali tako nije mislila Francuska. Nekoliko grešaka, promašenih zicera, pa faul u napadu, sve to donijelo je dramu na ulasku u posljednji minut (62:62). Nervoza je bila vidljiva, Anderson je uzela loptu, pokušala da ide na prodor, nije uspjela, vratila je do Čađe koja je sa oko osam metara šutirala za tri i pogodila. Čvrstom odbranom je spriječena nova drama, a Tina Krajišnik je trijumf potvrdila polovičnim izvođenjem penala.

SRBIJA: Anderson 18 (6as, 5sk), Čađo 5, Đorđević 2, Jovanvić, Katanić, Krajišnik 12 (13sk), nogić 17 (5sk, 4as), Raca 8 (6sk), Škorić, Stanković 4 (5sk), opuzović, Zec 2