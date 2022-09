Srbija uvijek ide na pobjedu, kalkulacije ne postoje! Marina spušta euforiju na Mundobasketu: Ne smijemo da poletimo!

Marina Maljković oglasila se poslije trijumfa protiv Francuske na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: MN PRESS

Srbija je u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, a grupnu fazu završila je na najbolji način. Pobjedom protiv Francuske. Na taj način su se srpske košarkašice revanširale za poraz na Olimpijskim igrama u Tokiju, ali su u isto vrijeme pokazale da bez obzira na to ko je na terenu. Koja generacija, koje igračice, sve se bore za nacionalni dres.

Prati sve to Marina Maljković. Vjerovatno i najzaslužnija osoba za ovako dobru igru njenih lavica. Iako su Francuskinje bile favoritkinje u ovom meču, Srpkinje su u nekoliko navrata imale i dvocifrenu prednost. Pokazale su ogroman potencijal i uradiće sve da takmičenje nastave. Protivnice će saznati poslije žrijeba.

"Željele smo da pokažemo ponos, da vide da pravimo ozbiljan tim ovdje. To je još jako daleko od toga da je to jedan od najboljih timova u Evropi ili na svijetu, ali ide u tom pravcu. Prije svega, svaki tim koji dolazi iz Srbije, bez obzira na godine ili kvalitet, jednostavno mora da ide na pobjedu. Naš posao je da pobijedimo. Apsolutno ništa drugo ne vidimo. Naš glavni cilj je pobjeđujemo uvijek, jer ako gradiš takav timski duh, onda to traje, onda je i tim jači. Uvijek postoji ta glad za pobjedom", jasna je Marina.

Kod njih u rječniku ne postoji kalkulisanje niti biranje protivnica. Ako Japan ne iznenadi Australiju, na žrijebu će igrati protiv Amerike ili Kine. Jasno je da bi željeli svi da izbjegnu Amerikanke, ali kod Marine toga nema, pristup je isti i ništa se ne mijenja, ko god da bude rival u borbi za polufinale. "Kada pokušaš da kalikulišeš, u nekom trenutku ćeš pasti. I tu je kraj priče. Vjerujem da smo sada pokazali da imamo svijetlu budućnost, ali i da ove dvije velike pobjede i plasman u četvrtfinale, neće učiniti da poletimo. Ključna stvar kod ovog tima je skromnost. Želimo da ostanemo sa obje noge na zemlji i da pokušamo da nešto uradimo u godinama koje dolaze."

Selektorku su pitali i da li može da uporedi ovu generaciju sa prethodnom u kojoj su lideri bili Sonja Vasić i Jelena Bruks. "Ne volim da poredim stvari, ali ovo nije bilo isto ni u jednom segmentu. To su dvije potpuno drugačije stvari. Tada sam radila u Srbiji, u Partizanu, gdje je igralo devet reprezentativki, igrali smo Evrokup, bili smo jak tim koji je bio godinu dana na okupu. A naše glavne igračice, Sonja, Ana, Jelena, kasnije i Denijel Pejdž, su igrale Evroligu. I tada je bilo teško, jer prije toga nismo uspjeli da se kvalifikujemo na Evropsko prvenstvo 2011. Ovaj tim je napravljen od igračica od kojih mnoge od njih, tu mislim na širi spisak, igraju u našem domaćem takmičenju. Nažalost, ne mogu da vam kažem kako izgleda prvenstvo Srbije. Crvena zvezda pokušava da uradi nešto, ali, iskreno, to nema veze sa ozbiljnom košarkom, tako da kada te djevojke dođu na trening reprezentacije, svi se mučimo dosta. One moraju da nauče sve, na terenu i van terena. I zato smo počeli sa radom prije tri mjeseca, da pokušamo da uradimo nešto. Mislim da je ova utakmica protiv Francuske pokazala šta smo to radili prethodna tri mjeseca", zaključila je Marina Maljković.

(MONDO)