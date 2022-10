"Moraš da uložiš četiri puta više nego što zaradiš" Šokantna računica Virtusa i opomena za Evroligu!

Čelnici Virtusa su jasni.

Evroliga počinje u četvrtak, a Virtus će svoje takmičenje krenuti dan kasnije kada bude domaćin Monaku od 20:30. Poslije nekoliko godina ozbiljnih ulaganja u klub ekipa iz Bolonje je stigla do evropske elite, a o tome je za "Korijere delo sport" pričao Luka Baraldi.

Izvršni direktor Virtusa osvrnuo se na sezonu ispred nas u kojoj će tim Serđa Skariola biti predvođen Milošem Teodosićem, Markom Belinelijem, Džordanom Mikijem, Semijem Ojeleom... Ipak, kako sam Baraldi kaže, pitanje je koliko je takav tim održiv!

"Vidjećemo kako se situacija bude odvijala. Da bi bio u mogućnosti da se takmičiš moraš da investiraš četiri puta više nego što zaradiš. Ekonomski ekvilibrijum nije u ravni sa prestižom koji Evroliga donosi. Moramo to da prevladamo kako u Italiji tako i u Evropi, a u zavisnosti kako to uradimo to će odrediti da li će preduzetnici poput Masima Zanetija ostati u košarci", rekao je on.

Sa dolaskom Zanetija u klub krenula su ozbiljna ulaganja u Virtus, koji je u Italiji uspio da dođe do titula, a u Evrokupu je konačno prošle sezone uzeo titulu. Tako je dobio priliku da igra Evroligu, u kojoj su ciljevi jasni.

"Naš cilj je plejof Evrolige, Što se tiče dugogodišnje licence probaćemo da je zaslužimo na terenu. Evroliga je u procesu transformacije i sada ne može mnogo toga da se predvidi", iskren je bio Baraldi.

