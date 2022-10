Možda smo mogli da dobijemo meč tada, ali sviran je faul! Jovanović poslije poraza od Zvezde pričao o spornom detalju!

Trener Budućnosti Vladimir Jovanović nije želio da previše komentriše suđenje poslije poraza od Zvezde, ali je pomenuo faul Marka Jagodića-Kuridže u finišu.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda mts

Budućnost je u derbiju drugog kola ABA lige u finišu meča ipak izgubila od Crvene zvezde u "Pioniru", a poslije utakmice trener gostiju Vladimir Jovanović je istakao da je meč bio odličan, takmičarski, ali da je pitanje da li publika voli ovakve utakmice.

"Utakmica je bila i više nego takmičarska, mada ne znam koliko ljudi vole da gledaju ovakve mečeve na mali broj poena. I ja i trener Vlada smo rekli da kroz ovakve mečeve uigravamo ekipu. Mi smo imali velike probleme sa lou post igrom Zvezde, ali smo našli način da dovedemo utakmicu u neku neizvjesnu završnicu. Nismo do kraja utakmice uspjeli da nađemo pravi ritam", naglasio je on na početku.

Sudije su bile u centru pažnje tokom meča, čak je i prekidana utakmica zbog uvreda upućenih arbitrima sa tribina, a bura se podigla na klupi Budućnosti kada je u finišu Marku Jagodiću-Kuridži sviran faul u kontri!

"Da ne ulazim u to da li jeste ili bio faul, imali smo taj kontranapad, Kuridža je napravio faul, ali možda je to bio neki momenat u kome smo mogli da dobijemo utakmicu. Čestitam Crvenoj zvezdi i želim joj sve najbolje, a mi imamo jedan dan da se u ovom sastavu spremimo za prvi meč Evrokupa sa Hambugrom", dodao je on.

U ekipi sa osam novih igrača i sa pripremama od jedva dvije nedjelje, on kao trener sada ima paklen posao.

"Ima sigurno i toga, ne bi pripreme trajale mjesec i po ili dva da mogu da se odrade za 15 dana nepunih koliko smo mi imali. Ovo nam je četvrta utakmica u ovom sastavu, ali bih napomenuo i jednu stvar, a to je da se vidjelo da mi u pojedinim momentima fizički padnemo. Oni se sada traže, forma im je veoma nestalna i to nam je problem."

Upitan je i da li su mu sudije sa svojim čestim sjeckanjem igre bile "iritantne".

"Ja rijetko pričam o suđenju, skoro nikad. Negdje volim da me ti ljudi koji nam pomažu da se odradi utakmica tretiraju kao takvog. Da li su iritantni ili ne, ne bih to komentarisao", naglasio je on i na kraju istakao da će njegovim igračima koji prvi put igraju ABA ligu biti jako teško da se priviknu na stil košarke koji se ovdje igra.

"Ovdje je problem sa igračima koji nisu igrali ovu ligu, ligu koja se igra sa mnogo kontakta i tenzije, igrači koji prvi put dolaze se jako teško aklimatizuju", dodao je on.