Ako to ne podržite - nestaće srpska košarka! Dramatično upozorenje Pešića javnosti: Hoću li ja biti selektor nije bitno!

Svetislav Pešić je u dramatičnim tonovima pričao o budućnosti srpske košarke.

Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Svetislav Pešić odgovarao je na pitanja o svojoj karijeri i uspjesima tokom nje, ali i o aktuelnim dešavanjima i Eurobasketu sa koga je Srbija ispala već u osmini finala. Dotakao se kritika na svoj račun, Miloša Teodosića, ali i pitanja svoje motivacije da dođe na mjesto selektora.

"Ja sam došao da vam pomognem, da srpskoj košarci pomognem. Jer ja sam iz Srbije, iz Novog Sada, iz Pirota, ja sam košarku počeo da igram u Srbiji. Meni je trener bio Ranko Žeravica, meni je trener bio Boša Tanjević. Ja imam obavezu, ja sam postao jedan od najboljih trenera, učestvovao sam u razvoju košarke i u drugim zemljama, evo hvalim se malo, ali ne hvalim se nego se ponosim. Ja jesam u Srbiju došao zbog reprezentacije, ja hoću da pomognem i igračima i savezu i Daniloviću kao predsjedniku i svima tamo. To je moja misija", rekao je Pešić.

Upozorio je iskusni stručnjak da ako ne bude podrške za nacionalni tim, ali i za njega kao prvog čovjeka struke srpska košarka neće ići u pravcu koji se od nje očekuje!

"Ja znam ko sam i zbog čega sam došao. A, i drugi su me doveli na ovo mjesto. Probajte to da podržite, ako nećete neće ni biti srpske košarke! Nestaće! Srpska košarka mora da pronađe svoj identitet. Ne samo kada je u pitanju reprezentacija. Već cijeli projekat, paket. Mora da se prilagodi vremenu i ne može da se živi od prošlosti u jugoslovenskoj košarci", rekao je on.

Dotakao se i dubljih problema sistema i istakao da nešto mora da se mijenja iz korijena.

"Dajte da vidimo. Da uđemo u sistem i da počnemo u njemu da radimo. Da radimo na dobrobit djece koja vole da igraju košarku, da im obezbijedimo adekvatne uslove, a hoće li Pešić biti trener ili neće je – toliko nebitno. Iskoristite tog Pešića dok je još motivisan. Nemojte da me demotivišete. Veoma lako mogu da odem na neko drugo mjesto, pa onda izvolite… Ali, imam odgovornost prema našoj košarci, trenerima i igračima", naglasio je on.

(MONDO)