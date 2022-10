Hrvatska postavila novog selektora, ali privremeno! Legenda na klupi: "Nisam ovo očekivao, prihvatam odgovornost"

Aco Petrović vodiće reprezentaciju Hrvatske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Aco Petrović je novi selektor Hrvatske, doduše privremeno. Ovakvu odluku donio je košarkaški savez i on će biti vršilac dužnosti seniorskog tima za mečeve pretkvalifikacija za Evropsko prvenstvo koji se održavaju u decembru i februaru. Prvi meč imaće 10. decembra u Austriji, pa tri dana kasnije u Zagrebu protiv Poljske.

On je nedavno postao sportski direktor reprezentacije, bio je i u Beogradu i pratio potencijalne reprezentativce, a već je objavio i spisak od 25 imena na koje računa.

"Prije četiri nedjelje, kada sam preuzimao struku u košarkaškom savezu nisam očekivao da će otići u ovom smjeru. Ali, ako se uzme u obzir sve što se dešavalo u prvom krugu razgovora sa potencijalnim kandidatima i kada sam obišao praktično sve igrače, možda je ovo i logično rješenje. Svjestan sam opterećenja i važnosti da se dobiju te dve utakmice, jer je ulog veliki i mogli bismo u ljeto 2023. godine da učestvujemo u pretkvalifikacijama za Olimpijske igre u Parizu. Prihvatio sam ulogu vršioca dužnosti dok ne riješimo pitanje selektora, spreman sam da odradim ta dva 'prozora'", poručio je Petrović koji je četvrti put na ovoj funkciji.

Prokomentarisao je i spisak igrača koji je u ovom trenutku veliki, mada nema nekih igrača koji su se možda očekivali.

"Ima mnogo onih koji do sada nisu bili na tom spisku, ali je to samo pokazivanje smjera u kom mislim da treba da idemo u naredne tri godine do Evropskog prvenstva 2025. godine. Ima tu i mladih igrača i onih koji su u jako dobroj formi poput Kapuste i Bundovića iz Cibone ili Božića iz Zadra. Bender je u Obradoiru i u najboljoj formi je trenutno. Smatram da je to interesantna lista na kojoj se nalaze i igrači koji bi tu trebalo da budu u narednim godinama", zaključio je Petrović i dodao da će za Austriju zvati 14 igrača i Džejlena Smita.

Ovako izgleda spisak: Karlo Matković, Roko Prkačin, Danko Branković, Matej Rudan, Dario Drežnjak, Tomislav Ivišić, Dragan Bender, Filip Bundović, Tomislav Buljan, Mario Hezonja, Toni Nakić, Mateo Drežnjak, Marko Ramljak, Leo Menalo, Toni Perković, Roko Badžim, Luka Božić, Lovre Rrunjić, Antonio Jordano, Džejlen Smit, Dominik Mavra, Goran Filipović, Vito Kučić, Borna Kapusta, Andrija Jelavić.