Slavnić mu nudio dres Srbije, on izabrao "zmajeve" i pokajao se: Ja slušam nekog goluba, vrapca i odlučim igrati za BIH!

"Došlo je do te neke ideje, još jednog od koraka stranputicom...", prisjetio se svog igranja za reprezentaciju BIH Aleksej Nešović, bivši igrač Crvene zvezde i košarkaški "nomad" koji je promijenio u karijeri 21 klub.

Čak 21 klub u 11 zemlja promijenio je Aleksej Nešović u svojoj karijeri koju je završio prošle godine u Novom Pazaru, a počeo prije 20 godina u Crvenoj zvezdi.

Ca crveno-bijelima je osvojio Kup Srbije u čuvenoj seriji kada je generacija koju je predvodio povratnik iz NBA lige, Igor Rakočević vratila ovaj trofej na Mali Kalemegdan poslije 28 godina, nakon čega je krenuo njegov nevjerovatni košarkaški put koji naziva i stranputicom.

Gostujući u podkastu "Jao Mile" kao jedan od poteza koji su ga "odveli u stranputicu" Nešović je naveo svoj izbor da igra za reprezentaciju BIH.

Košarkaš rođen u Sarajevu obukao je dres "zmajeva" 2007. godine i nosio ga četiri godine na ukupno 16 utakmica sa prosječnim učinkom od 2,4 poena i jednom asistencijom.

Deceniju i po kasnije objasnio je da je igrao za BIH iz čistog interesa, te otkrio da je imao ponudu Zorana Moke Slavnića da obuče dres Srbije.

"Došlo je do te neke ideje, još jednog od koraka stranputicom, pošto sam rođen u Sarajevu da igram za bosansku reprezentaciju. Generalno, ne osjećam ništa prema toj reprezentaciji, jesam rođen tamo, ali sam otišao 1988. godine i nemam nikoga, nisam ostao ni sa kim u kontaktu, vjerovatno imam neku rodbinu, ali kada odeš, onda jednostavno nemaš nikoga. Strateški gledano je bilo bolje da igram za ‘A’ reprezentaciju BiH nego za univerzitetsku reprezentaciju Srbije za koju sam htio igrati. Bolje vrabac u ruci nego golub na grani, što je totalna nebuloza", prisjetio se Nešović u podkasu Jao Mile.

Potom je otkrio da mu je Moka Slavnić poru poručio da igra za univerzitetsku reprezentaciju Srbije nakon čega bi ga priključio “A” reprezentaciji.

"Ali ne, ja slušam tamo tu neku drugu stranu, goluba, vrapca, lakše će ti biti da nađeš ekipu, 30 posto ćeš biti skuplji igrač… i ja odlučim igrati za Bosnu".

Nešović se prisjetio i kako su „zmajevi“ tada stigli do Evropskog prvenstva.

"To je bilo fantastično iskustvo, stigli smo do Evropskog prvenstva, jeste da smo bili pometeni, ali eto…Mislim da je bila Litvanija… Pobijedili smo Crnu Goru s Pekovićem… K'o Indijanci smo slavili cijelu noć, ništa mi nije bilo jasno. Dobiješ jednu utakmicu na Evropskom i ono - soba i roka! Bože, strašno. To mi je sad bilo interesantno na ovom Eurobasketu kad je Bosna dobila Slovence i vidim da je to bilo pjevanje na parketu, ludilo… Rekoh ‘ovo me podsjeća na nešto, istu grešku smo uradili kad smo bili onomad…'”, ispričao je Nešović.