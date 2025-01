Vasilije Micić vraćen na kraj klupe u NBA: Protiv najjačeg tima Amerike dobio sramotno malu šansu

Srpski plejmejker ponovo imao zanemarljivu ulogu u utakmici Šarlota.

Vasilje Micić odigrao je samo pet minuta u porazu Šarlota od Klivlenda (105:115), jednog od najboljih timova lige. Nakon što je u prethodim mečevima igrao u prosjeku po 29 minuta, ovog puta je odlukom trenera Čarlsa Lija imao zanemarljivu ulogu.

Za pet minuta u igri protiv moćnog sastava Kenija Etkinsona, Micić je uputio jedan šut ka košu, uz jednu izgubljenu loptu. Za vrijeme Micićevog nastupa na terenu, njegov Šarlot bio je u minusu od osam poena.

S obzirom na to da je Klivlend trenutno najbolji tim lige (31-4) i da je kod kuće do ovog meča imao učinak 17-1, zaista je bilo teško očekivati da Šarlot (7-27) iznenadi, kao što je i malo koga u gostima do sada iznenadio (2-14).

Darijus Garland ubacio je 25 poena za pobednički tim, Džaret Alen 19 uz 11 skokova i sa tim tandemom na čelu Klivlend je ostvario desetu pobjedu u nizu. Posljednji put Kavsi su izgubili 8. decembra u Majamiju, jedini navedeni poraz kod kuće doživjeli su 27. novembra, u meču protiv Atlante.

Sa druge strane, Šarlotu a i Micićevoj minutažu nije pomoglo ni to što se prvi plejmejker Lamelo Bol vratio poslije tri utakmice pauze, kao i Brendon Miler. Obojica su ubacili po 24 poena, ali to nije bilo dovoljno za senzaciju.

