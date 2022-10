Radonjić sa NBA pojačanjima napada Partizan! Čuva ga za meč sa Željkom, Amerikanac spreman za debi!

Dejan Radonjić računaće na Dvejna Bejkona za meč sa Partizanom.

Izvor: MN Press/Profimedia

Panatinaikos je u rezultatskoj krizi, ima samo jednu pobjedu u pet evroligaških mečeva i čeka ga duel sa Partizanom u Atini. Srpski tim je pronašao pobjednički ritam, ostvario dva trijumfa u nizu u ovom takmičenju, a Dejan Radonjić će pokušati da "probudi" tim sa NBA pojačanjem, Dvejnom Bejkonom. Biće to debi za američkog košarkaša u zelenom dresu pošto nije uspio da se izbori za ugovor u NBA.

Stigao je u redove grčkog velikana, ali još uvijek nije zaigrao, očekuje se da će to biti baš protiv crno-bijelih. Prvobitno se očekivalo da odigra meč za vikend protiv Kolosa sa Rodosa, mada se to nije dogodilo. Tamošnji mediji tvrde da crnogorski stručnjak nije želio da rizikuje i da ga je namjerno čuvao za meč u Evroligi koji je na programu 3. novembra u 20.30 časova. Biće to ujedno i povratak za Željka Obradovića na mjesto uspjeha, pošto je sa Panatinaikosom osvojio pet titula u eliti.

Inače, interesantno je da je Bejkon stigao u Panatinaikos, iako ga nekadašnji strateg Crvene zvezde nije tražio. Kada su se pojavile spekulacije o njegovom dolasku, to je oštro demantovao. "Čuo sam o tim tračevima. On je drugačiji profil igrača od onoga što tražimo. Pravimo novi tim i tražimo igrača koji može da pokrije poziciju krilnog centra", rekao je tada Radonjić.

Poslije toga se i Dvejn oglasio i demantovao da je izjavio kako želi da igra za Panatinaikos. Na kraju je ipak došlo do saradnje.