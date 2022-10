Glupe greške su nas koštale pobjede! Trener Zvezde pričao o meču, pa spomenuo dolazak Vildoze: "Sad čujem za to"

Vladimir Jovanović analizirao je poraz od Panatinaikosa u Beogradu.

Crvena zvezda je izgubila od Panatinaikosa u Evroligi, iako je imala sve u svojim rukama. U dramatičnoj završnici ispustila je prednost, napravila nekoliko kobnih grešaka i na kraju je meč otišao na stranu gostiju. Dejan Radonjić vratio se u Pionir i odnio je bodove. Zna dobro Vladimir Jovanović šta je na kraju koštalo njegove izabranike, o tome je pričao po završetku susreta na konferenciji za medije. Dva poteza na kraju su se ispostavila kao ključna.

Šef struke crveno-bijelih vidio je gdje je sve krenulo po zlu i zna da je to moglo da bude spriječeno i da je nedostajal koncentracija kada se sve lomilo.

"Hvala navijačima na sjajnoj podršci, davali su nam energiju sa tribina. Nažalost, nismo to uspjeli da iskoristimo za pobjedu. Dobro smo počeli na obje strane terena, druga četvrtina je bila ključna, napravili smo neke greške, imali izgubljene lopte, promašaje, odbrana nije bila na nivou. Posebno kada smo poveli sa pet poena razlike u posljednjoj dionici. Promašili smo neke važne šuteve u završnici i napravili smo neke glupe greške i dali smo im šanse da poentiraju u tranziciji", rekao je Jovanović.

Evidentan problem bio je u organizaciji igre, imala je Zvezda 16 asistencija i 15 izgubljenih lopti. Statistički podatak koji dovoljno govori.

"Imali smo pet razlike i loptu, promašili neki šut, izgubili neke lopte na način na koji nije smjelo da se dogodi, dali su važnu trojku, imali su skok koji je možda i presudio, na kraju smo imali i šut za pobjedu na dva razlike, promašili smo, imali smo penale za neriješeno, promašili smo jedno. Vjerovatno nismo ni zaslužili kada se sve to desi, te dvije izgubljene lopte su odlučile, trebalo je drugačije to da privedemo kraju. Imamo velike probleme sa povrijeđenim igračima, to se odrazilo na organizaciju igre. Falio nam je igrač da stane na loptu, plejmejker, to je nešto sa čim živimo i šta smo znali. Vjerovali smo u te igrače, da mogu da pronađu put do tog jednog koša koji je vjerovatno odlučio pobjednika."

Ni u ovom meču nije bilo Stefana Markovića i Nemanje Nedovića zbog povreda, vratio se Ognjen Dobrić.

"Kontrolisali smo dio utakmice, da li može bolje? Bez povrijeđenog Markovića i Nedovića smo vodili, možemo, fale nam ti igrači, čekamo da se vrate. Imali smo i derbi u ABA sa Budućnosti, našli smo način da pobijedimo, danas nismo, iako bi nam to značilo na samopouzdanju i zato sam zahvalan publici što je bila tu da nas podrži. Nadamo se da će Marković i Nedović uskoro biti sa nama, kada je to uskoro, nemam precizan odgovor. Dobrić se vratio, vidi se da još uvijek nije spreman u potpunosti, pomogao je timu."

Iskoristio je Jovanović izraz "glupe greške", pa je medije zanimalo i da li je možda razlog toga neuigranost.

"Ne mislim da je neuigranost, meč se lomio, kažem glupe greške, zato što nismo imali slobodnog igrača djelić ranije, nismo to 'pročitali', dali smo loptu u ruke, dali im dvije kontre koje ne mogu da se brane. Nije bila neka lopta sa strane, već hendikep, to je odlučilo. Doza nesigurnosti u tom trenutku što je možda i normalno, jer igrači znaju u kakvoj smo situaciji. Imali smo dobre momente defanzivno, krivo mi je što to nismo nagradili, ta trojka, ofanzivni skok koji bi možda riješio pitanje pobjednika na našu stranu, neki detalji, nemam šta da zamerim igračima."

Tokom trajanja ovog meča pojavilo se saopštenje Baskonije u kom traže obeštećenje za transfer Vildoze. Moglo bi to da zakomplikuje transfer argentinskog plejmejkera u Zvezdu.

"Oko Vildoze ne znam ništa, sada sam čuo za to, ne bih to komentarisao".

Na kraju je trener srpskog tima naglasio da ima povjerenje u svoje izabranike.

"Znamo raspored, imamo pet gostovanja od prvih sedam mečeva u Evroligi. Krivo mi je što nismo kompletni, tako bi bilo lakšse u ovom teškom rasporedu. Tek je početak, vjerujemo u ovo što radimo. Moramo da dignemo glavu i da bude bolje od sljedećeg meča", zaključio je Jovanović.

