Neće da kaže da mrzi Jevreje! Skandal o kojem bruji Amerika: NBA zvijezdu suspendovao klub, ne želi da ima veze s njim!

Kajri Irving neće moći da igra najmanje pet utakmica za NBA tim jer ne želi da se ogradi od antisemitskih stavova.

Izvor: Profimedia

Poznati košarkaš Kajri Irving (30), jedan od najboljih na svijetu, suspendovan je sa najmanje pet utakmica svog tima Bruklin Netsa jer ne želi da se ogradi od antisemitskih stavova, koje je promovisao i na svom Tviter nalogu.

Kontroverzni as je tako ponovo u centru pažnje zbog nečega što nema veze s njegovom igrom, nakon što je prethodnih godina govorio da je zemlja ravna ploča, pa bio izraziti antivakser (po cijenu da uopšte ne igra) i uz to je odgovarao košarkaše od povratka sportu u doba korone zbog "sistemskog rasizma". Ovog puta prešao je granicu razuma, a ne samo dobrog ukusa ili ličnih sloboda.

"Kajriju je bila pružena prilika da na konferenciji za novinare nedvosmisleno kaže da nema antisemitska uvjerenja i da se ogradi od govora mržnje u filmu koji je podijelio na svojim mrežama. Bili smo užasnuti kada smo vidjeli da je odbio da to uradi. Ovo nije bio prvi put da je imao priliku, ali nije uspio da se deklariše", objavio je njegov klub Bruklin Nets.

"Duboko je uznemirujuće saznanje da je odbio da odbaci antisemitizam kada je imao priliku za to. To je i protiv vrijednosti naše organizacije i smatramo da on trenutno nije u stanju da bude na bilo koji način povezan sa Bruklin Netsima", takođe je navedeno u saopštenju uz naglašavanje da će "suspenzija trajati najmanje pet mečeva" što znači da može da bude i duža.

Bruklin je dao sve od sebe da sanira štetu koju je Irving napravio, ali je košarkaš ostao dosljedan tome da ne želi da odbaci sve navode iz filma: "Jevreji crncima: Probudi se Crna Ameriko". "Nisam ja koji je napravio taj dokumentarac", rekao je on, a potom na pitanje da li ima antisemitska vjerovanja nije htio da odgovori sa: "Ne"."Ne mogu da budem antisemita kada znam odakle potičem", rekao je on, uz pretpostavku da aludira na svoje indijansko porijeklo, mada je teško, ako ne i nemoguće, pratiti njegov tok misli i predvidjeti šta misli.

Do daljeg, on će biti van ekipe i ovo je druga sezona u nizu da su ga Netsi udaljili iz svlačionice. Prošle godine nije htio da bude vakcinisan i zbog toga jedini nije igrao utakmice na domaćem terenu, pa je potom počeo da nastupa u gostima tokom decembra, ali na kraju ni njegov relativni povratak nije uspio da spriječi katastrofalnu sezonu Netsa, koji se sigurno kaju što su ovakvu osobu doveli u tim.