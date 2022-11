Duško će donijeti Zvezdi ono što najviše fali! Rakočevićev savjet crveno-bijelima: Uradiš šta treba i miran si!

Ljubimac navijača Zvezde i klupska legenda Igor Rakočević govorio je u hali "Pionir" o novom treneru kluba sa Malog Kalemegdana

Bivši as Zvezde Igor Rakočević najavio je igračima crveno-bijelih šta ih očekuje kod novog trenera Duška Ivanovića. Njih dvojica sarađivali su sa velikim uspjehom u Baskoniji, bili prvaci Španije, a Igor je pod vođstvom crnogorskog stručnjaka osvajao trofej "Alfonso Ford", namijenjen najboljem strijelcu Evrolige.

"Mogu da očekuju obiman rad. On je specifičan trener, jer ga je još iz igračkih dana pratio glas da je surovi profesionalac, da je pošten, pravičan. To je po meni pravi put u sportu. Postoje različiti igrači, neki igraju bolje kada ne treniraju previše i kada su svježiji, a ja sam bio od onih potpuno drugih. Dovoljno je reći da sam daleko najbolju sezonu odigrao kod Duška Ivanovića. Meni je prijao taj način rada. Izuzetno je lako raditi kod čovjeka koji je do te mjere pošten i pravičan da je stvarno tako kako ti on kaže. I na terenu, utakmicama, treninzima... Ako uradiš šta je do tebe, miran si u smislu minutaže i uloge u timu, a to je jako bitno za igrače", rekao je Rakočević za klupsku televiziju.

"Iako je to bio težak i iscrpan rad, meni je jako prijalo, napravili smo odličan rezultat. I nije prijao samo meni, već je i mnogo igrača koji su poslije došli i do NBA lige. Odigrali su najbolje sezone kod Duška - Tijago Spliter, Priđoni, Skola i mnogi drugi... On je čovjek koji ima veliki integritet, pobjednički mentalitet i donijeće kvalitet. Videćemo samo kada će to doći, za mjesec ili par mjeseci".

Prema Rakočevićevim riječima, na Ivanoviću i saradnicima je zadatak da sa ekipom pronađu uloge i da odrede kome će poveriti loptu kad se utakmica "lomi".

"Mislim da će donijeti ono što mislim da Zvezdi najviše fali - da se nametnu lideri i da se u tim bitnim momentima utakmice igra baš kako treba. Duško će odlučiti ko su lideri, on ima svoju viziju i od prvog treninga igračima je jasno. Ja volim Luku Mitrovića, Vildozu... Uz poštovanje svim igračima, kojih ima puno dobrih, pogotovo naših, mislim da će sve biti kako treba".

Ivanović će debitovati na klupi Zvezde u četvrtak od 19 časova, u utakmici protiv Asvela.

