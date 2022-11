Šta je Duško Ivanović promijenio? Od Zvezde pravi tim! Nemanja Nedović vodio do pobjede, pa govorio o novom treneru

Zvezdin MVP iz Berlina govorio o promjenama koje je donio crnogorski stručnjak u svlačionicu

Izvor: Tilo Wiedensohler/© MN press, all rights reserved

Nemanja Nedović donio je važnim poenima još jednu pobjedu Zvezdi u Evroligi, jer je u momentima odluke utakmice protiv Albe realizovao dva važna prodora. Poslije meča, rekao je šta se promijenilo kod crveno-bijelih od dolaska novog trenera, Duška Ivanovića, prije 10 dana.

"Naš mentalitet se promijenio. Počeli smo da vjerujemo u sebe, prije svega. Naravno, uz prilagođavanja dolaskom novog trenera. Mislim da smo sada više tim, to je ono što nas je vodilo do pobjede, jer nije lako pobijediti Albu u Berlinu u produžetku", rekao je on.

Konkretno upitan za detalje koje je crnogorski stručnjak promijenio u svlačionici, eksplozivni košarkaš je odgovorio: "Promijenio je detalje u pripremi, imali smo jasnu ideju kako da napadnemo Albu i kako da se branimo. Naravno, pokazali smo da ima još mnogo mjesta za napredak, ali uzeću ovu pobjedu."

Pred Crvenom zvezdom je povratak u Beograd i priprema za duel protiv Makabija u četvrtak. "Pobjeda će nam dati veliku energiju. Iscrpljeni smo, ja sam iscrpljen, ali uz punu halu se nadam da ćemo ostvariti još jedan trijumf", poručio je Nedović.

Iako ga i dalje muči šut i iako je u posljednje tri utakmice u Evroligi ubacio samo tri trojke iz 18 pokušaja, Nedović je ponovo našao način da ubaci 17 poena i da povede ekipu ka trećem trijumfu u najjačem takmičenju. Dok se i dalje navikava na rad sa Ivanovićem, koji ga je u prošlom kolu ABA lige "disciplinovao" izvođenjem iz igre poslije samo 35 sekundi, Nedović podiže formu i hvata zalet poslije višemjesečnog oporavka od povrede.