Raduljica priznao - Rekli su mi da nije trebalo da dođem u Zvezdu! Srpski centar ispričao sve: "Komšije mi prilaze..."

Miroslav Raduljica pričao je o dolasku u Crvenu zvezdu, periodu iz Parizana, planovima...

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Miroslav Raduljica (34) došao je u Crvenu zvezdu krajem septembra i tada se podigla bura. Na društvenim mrežama su ga prozivali, jer je nekada nosio dres Partizana, ali on ne dozvoljava da sve to utiče na njega. Radi, trenira, čeka šansu kod novog trenera Duška Ivanovića, a za to vrijeme je pričao baš o svemu tome kroz šta je prošao i šta ga čeka.

Uvjeren je da nije pogriješio i da je bila dobra odluka da dođe u tim sa Malog Kalemegdana. "Ne obraćam pažnju na to šta ljudi pričaju i pišu. Ne znam da li sam posljednji igrač koji će igrati u Zvezdi, a koji je ranije igrao za Partizan. Nije lako o tome pričati. Kada si dijete, onda izabereš neki tim, ja to nisam nikada radio. Ljudi me gledaju, misle da sam lud. Ovdje se traži da podržavaš jedne ili druge, ali ja nisam bio ta osoba koja toliko gleda sport. Kada sam igrao u Partizanu, navijao sam za Partizan, sada ću to da radim u Zvezdi. Trudim se da budem profesionalac uvijek i rekao bih da reakcija nije bila nešto jaka. Da je to bio slučaj, ne bih bio ovdje", rekao je Raduljica za "BasketNews".

Otkrio je i da su ga komšije zbog toga zaustavljale. "Ja sam normalna osoba, kada sam bio u Partizanu nikoga nisam vrijeđao ni u timu ni van tima. Ljudi to razumiju. Zaustavljaju me komšije i kažu mi 'Nije trebalo da potpišeš za Zvezdu, ali to je u redu, igrao si toliko godina za reprezentaciju'."

Naglašava da ne planira da ide u penziju i da misli da može još da igra košarku na visokom nivou.

"Imam priliku da ponovo budem kod kuće u velikom klubu sa velikom istorijom i da igram u Evroligi. Možda nisam u istom stanju kao kada sam imao 27 godina, ali sve ima svoje prednosti. Možda moja uloga u ovom momentu nije da budem glavni igrač, ali sam i na to spreman. Ne bih rekao da je ovo moja posljednja godina u karijeri. Možda sebi dokažem drugačije ne znam. Osjećam da se navikavam na Evropu i bilo bi bolje da sam ostao u Srbiji", zaključio je Raduljica.