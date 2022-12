Dragan Bajić o uzrocima poraza Igokee m:tel u Laktašima: Nosioci igre nisu bili na visini zadatka protiv Zadra!

Košarkaši Igokee m:tel doživjeli su peti poraz u ABA ligi ove sezone, a prvi u Laktašima od ekipe Zadra u okviru 10. kola.

Izvor: Kk Igokea/Marija Vuruna

Izabranici Dragana Bajića su loše odigrali treću četvrtinu koju su izgubili sa 12 razlike, ali su uspjeli da sjajnom igrom u odbrani u samom finišu stigli do izjednačenja, da bi u penal završnici gosti iz Hrvatske imali više nerava i stigli do šestog trijumfa na Jadranu.

Imao je doduše Kendrik Rej priliku da trojkom izbori produžetak, ali je promašio šut.

"Mislim da ne bi bilo nezasluženo i da smo mi slavili, međutim, svjestan sam zbog čega je došlo do ovog poraza. Prvo poluvrijeme je bilo korektno, znajući njihov stil igre i kontranapade, zaustavili smo ih dosta dobro. Međutim u drugom poluvremenu je bilo mnogo grešaka, izgubljenih lopti, dekoncentracije, pogotovo nekih igrača koji treba da nose tim. Mislim da nisu bili na visini zadatka, ali sve to plod nečega od prije. Takođe i zgusnutost rasporeda i potrošnje igrača. Normalno je da pojedini igrači odigraju ispod nivoa iako su ponovo kod zaostatka pokazali jednu dozu karaktera. Vratili smo se u utakmicu, ali šta je tu je. Opet se okrećemo narednom meču, putujemo za Prag na susret FIBA Lige šampiona. Kako ćemo to energetski da izdržimo, vrijeme će pokazati", rekao je Bajić.

Kao jedan od ključnih uzroka poraza strateg "igosa" je istakao da su Zadrani imali 15 ofanzivnih skokova više...

"To je sigurno jedan od prelomnih detalja da Zadar dobije utakmicu. Šta da kažem o Nikoli Tanaskoviću, igrao je 35 minuta, pokrivao obe pozicije, Nikola Marić je juče došao šapajući na trening, a večeras je stisnuo zube da pomogne koliko može. Ali, opet i za skok treba da bude koncentracije, ali uz ovakvu potrošnju to je normalno".

Na kraju, Bajić je odbio da komentariše suđenje u Laktašima.

"Nije moje da pričam o tome, postoje ljudi koji su plaćeni za to", rekao je trener Igokee.

(mondo.ba)