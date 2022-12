Ne ljutite se, znate što sam to uradio: Mesina o potezu koji su mu zvezdaši zamjerili: Poznajete košarku, shvatićete

Italijanski stručnjak objasnio svoj potez sa kraja utakmice

Izvor: MN PRESS

Armani je u četvrtak pobijedio Crvenu zvezdu u dramatičnom meču u Evroligi, čime je prekinuo svoj niz od čak devet uzastopnih poraza, a sa druge strane je zaustavio i dugačku seriju srpskog tima od sedam vezanih trijumfa. Pri kraju utakmice, koju je riješio bivši igrač Zvezde Bili Beron trojkom poslije koje je vrijeđan sa tribina, trener Italijana Etore Mesina zatražio je tajm-aut kada je sve bilo odlučeno - pri vođstvu Armanija 71:67 i četiri sekunde prije kraja. Nakon meča slavni stručnjak je objasnio tu odluku.

"Znam da su se neki naljutili, ali izgubili smo neke utakmice i sa većom razlikom od četiri poena razlike i imamo još nadu, a dajte nam bar malu šansu, da se borimo za osmo mjesto i plasman u plej-of. A svaki koš i svaka koš-razlika je važna u ovoj ligi, gdje vjerovatno niko nije večeras mislio da ćemo pobijediti, ali to se događa u Evroligi, jer je toliko uravnotežena da može sve da se dogodi. Dakle, to uopšte nije bilo nepoštovanje i veoma dobro poznajete košarku u ovoj zemlji, pa shvatate zašto sam pozvao tajm-aut. To je to", izjavio je Mesina na konferenciji za novinare.

Četvorostruki šampion Evrolige i bivših član stručnih štabova Los Anđeles Lejkersa i San Antonio Sparsa rekao je da je posebno srećan zbog uspjeha kojim je njegov tim konačno izašao iz "crne rupe". On je u prethodnom periodu nudio i ostavku i predlagao gazdama kluba da napusti Armani poslije tri godine. Ipak, dobio je povjerenje.

"Konačno smo prekinuli niz poraza. Mislim da smo zaslužili pobjedu protiv veoma dobrog tima, vodili smo sve vrijeme protiv veoma dobre ekipe, koja je trenutno vjerovatno u najboljoj formi, trener Ivanović je uradio sjajan posao i tim je zaista procvetao u posljednjim nedjeljama. Ovo je velika pobjeda za nas. Mislim da je na početku četvrte četvrtine naša odbrana odlučila. Bili smo verovatno malo umorni, nismo bili tako precizni u napadu, ali to nam je dalo 'život'. Srećan sam zbog igrača, jer prolaze kroz dosta stvari. Želim da kažemo samo jedno - odigrali smo pet utakmica bez našeg startnog bekovskog tandema, Kevin Pangos - Šejvon Šilds. I pobijedili smo u četiri od tih pet u oba takmičenja. Znali smo da neće biti lako i nadam se da će im ovo dati samopouzdanje".

Armani je nakon ovog trijumfa na skoru 4-10 i zauzima pretposlednje, 17. mjesto na tabeli, dok je Crvena zvezda deseta, sa učinkom 7-7.