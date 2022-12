Partizan hoće skalp šampiona, a Željko se plaši trojice: Arena će da grmi i poslije 5 poraza, ali moraju i crno-bijeli!

Partizan od 20:30 dočekuje Anadolu Efes.

Izvor: MN PRESS

Partizan traži izlazak iz krize! Tim Željka Obradovića je u seriji od pet uzastopnih poraza u Evroligi, pošto su poraženi redom od Barselone, Real Madrida, Valensije, a potom i Crvene zvezde i Asvela, a sada pred sobom imaju jako težak zadatak.

Sljedeći protivnik koji stiže u "Arenu" je dvostruki uzastopni prvak Evrope Anadolu Efes. Naravno, kao i prethodne sezone nije Efes još na vrhuncu forme, ali bolje stoji nego u ovo doba prošle sezone. Sada imaju skor 7/6 i žele pobjedu kako bi se odmakli na tabeli i otišli u gornji dom Evrolige.

Utakmica počije od 20:30, a najtrofejniji stručnjak u istoriji evropske košarke dobro zna šta čeka crno-bijele u tom meču.

"Efes je dvostruki prvak Evrope uzastopno u posljednje dvije godine. Sama ta činjenica govori o kvalitetu tima", rekao je on, a onda istakao tri igrača koja će biti najveći problem za defanzivce crno-bijelih: "Individualno, a ono što je još važnije timski. Imaju kreatora koji i te kako utiče na njihovu igru, prije svega Vasa Micić, Bobua i Vil Klajburn. Ne možemo da zaboravimo i ostale igrače, ali to su tri glavna kreatora i ono kako smo probali da pravimo utakmicu, to je da probamo da njihovu kreaciju smanjimo na minimum. Koliko ćemo uspjeti - vidjećemo, ali je poslije dugo vremena danas trening odbrane možda bio i najbolji u posljednjih ne znam koliko. S te strane sam zadovoljan, a činjenica da igramo ponovo pred našom publikom i da dolazi evropski prvak treba da nam da motiv više da probamo da sve neke sitne stvari koje su bile prisutne u posljednjim utakmicama i dovele do toga da gubimo utakmice praktično na isti način, na jedan posjed korigujemo", istakao je on pred meč.

Sjećanje na Harisa U četvrtak se navršilo 22 godine od tragične pogibije nekadašnjeg košarkaša Partizana Harisa Brkića, pa će jedan dio segment utakmice sa Efesom biti posvećen sjećanju na njega.

Crno-bijeli poslije serije poraza klize ka dnu tabele i žele da na krilima svojih navijača upišu pobjedu koja bi ih približila mjestu u Top 8, a u prethodnom meču ova dva tima koji je bio prijateljski Partizan je pobijedio sa 92:85. Ipak ovo je druga priča, a svoje međusobne duele Efes i Partizan u Evroligi nisu imali od 2011. godine kada je Efes ostvario tri, a Partizan jednu pobjedu.

Davno je to bilo, a sada crno-bijeli žele da poslije napornih treninga i vraćanja u formu opravdaju punu "Arenu" koja će dočekati Vasu Micića, Ergina Atamana i drugove.

"Radilo se i mislim da sam uočio neke bolje stvari, ali nažalost to nije bilo dovoljno u ovim utakmicama. Mora još, još veća želja i borbenost i veća koncentracija ako želimo da se vratimo na to da počnemo da pobjeđujemo utakmice. Moramo da vjerujemo sami sebi, to je najvažnije. Da igramo sa samopouzdanjem", poručio je Obradović.

Što se tiče kadrovskih problema oba tima su bez dva igrača. Duže povređeni Balša Koprivica i Aleksa Avramović nedostaju Partizanu, dok je Efes bez lidera Šejna Larkina i iskusnog Doguša Balbaja.