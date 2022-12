Partizan je tamo gdje je bila Zvezda - Edin Avdić: Kako je Nedović zaigrao pobjedničku košarku i gdje su Panterovi poeni

Kako izgleda Crvena zvezda u naletu i koji su problemi Partizana? Najnovija epizoda "Šeste lične" bila je posvećena vječitim rivalima.

U večeri u kojoj je Crvena zvezda produžila svoju pobjedničku seriju, a Partizan nije uspio da prekine svoj niz poraza, Miloš Jovanović i Edin Avdić analizirali su u najnovijoj epizodi MONDO podkasta "Šesta lična" trenutnu situaciju u oba vječita rivala. Usred Zvezdinog velikog naleta, Edin je rekao da mu se jako dopada kako Ivanovićev tandem Nedović - Vildoza predvodi ekipu na terenu i prije svega kako su vodili u derbiju u Evroligi.

"Nedović i Vildosa su imali vrhunsku rolu u završnici derbija. Sviđa mi se kako Nedović igra ove sezone. Nije 'samo poeni', vidi da ga ne ide šut, da promaši čitavu tablu, ali onda napravi prodor, asistenciju, iz te asistencije neko pogodi. Vildosa je stvarno klasa od igrača, ima potez, lagan je. Nema stresa u njegovoj igri. On izgubi loptu, protivnik odvali obruč od zakucavanja, a on u sljedećem napadu opet to isto uradi, kao protiv Albe... Stvarno njih dvojica u tandemu zaista dobro igraju. Sad se igra pobjednička košarka. Nedović je u Panatinaikosu i Milanu imao sjajnih partija kad je bio zdrav, ali sad djeluje da je pronašao brzinu. Prije mi je djelovao prebrzo, a on je sporadičan šuter, može da bude i 5/5, a može i 0/7".

Miloš je podsjetio na to da je Nedović na početku karijere upoređivan sa Derikom Rouzom.

"Nije loše poređenje, ali Rouz je uglavnom šutirao iz naskoka, a Nedović je više iz dvokoraka, ono naše. Rouz se više ukucavao u parket... Sjećaš sem Nedovićevo zakucavanje preko Bojana Bogdanovića, on je imao tih partija, a sad je došao u Zvezdu sa dosta upitnika - kako će da izgleda, šta će da bude, došao je umjesto Kalinića koji je 'pas', koji će sve za pobjedu... A sad igra sa Vildosom najbolju košarku karijere. U ABA ligi nema ni 40 odsto šuta iz igre, ali pravi odlučujuće poteze kada se lomi utakmica. Sjmenjuju se on i Vildosa", rekao je Edin.

Kada je u pitanju Partizan - probleme nije teško locirati i nije ih malo.

"Partizan je od posljednjih devet izgubio osam mečeva (u međuvremenu je izgubio i od Asvela) - dva derbija, domaća utakmica protiv Valensije... To su, što se kaže, protivnici po mjeri. U Evroligi ne možeš nikoga da otpišeš, Asvel dobije Barselonu. Ovo je decembar, titule će da se rješavaju u junu, a ti u ovom trenutku imaš u Partizanu sve što si imao u Zvezdi, u smislu nervoze, tenzije, dugo se čeka veliki rezultat, na klupi je najveći trener svih vremena, a ti od rivala za koga si mislio da je potonuo gubiš dva meča praktično u sedam dana, i to pred 17.000 tvojih navijača, uz ambijent, istorijsku utakmicu, dobar početak, sve... Koliko god da pričamo da li igraju stranci ili ne, da li on osjeća? Pa naravno da osjeća. Taj koga briga kad izađe pred 20.000 ljudi i kaže 'boli me briga', to ne postoji. I najveća ravna linija živne pred 20.000 ljudi. Međutim, Zvezda je u ovom trenutku ekipa koja je u prednosti, a mi znamo koliko znači domaći teren u ambijentu u kojem smo se nagledali blata, sramotnih scena, a evo u Evroligi smo sad vidjeli i ono čuveno 'vidiš da može'. Da je bilo vrijeđanja, jeste, ali nije bilo ubacivanja, prekida. To je pokazatelj da može."

O KEVINU PANTERU - "TO JE MALO!"

U podkastu je bilo riječi i o formi Kevina Pantera, koji je bio Partizanov tragičar u derbiju - ali ne zbog promašenog šuta 17 sekundi prije kraja, koji je bio potpuno logičan.

"Godinu i po je u Partizanu. Ako oduzmeš plej-of prošle sezone, a to je 26 utakmica ligaškog dijela, Kevin je na nekih 10 poena po utakmici, šut je ispod 40 odsto, trojke su 30-ak odsto. To nije dovoljno. Ove sezone daje šest po utakmici u ABA ligi u prosjeku. 30 odsto šuta. Naravno da će on imati manju minutažu u ABA ligi, ali šest poena sa 70 odsto šuta - da. Šest poena sa 30 odsto šuta - ne. On je lider ekipe, nema tu puno filozofije. Ili jedan od lidera...", rekao je Edin.

"Onaj šut mi je pritom OK. Finta, ti ostaješ sam. Otvoren šut koji lomi utakmicu. Problem je što iz njegovih grešaka Vildosa daje dvije trojke i to su trenuci kad se utakmica lomi. OK posljednji šut, Vildosa probio, Nedović dao, viđeno 'milion puta', ali prije toga, te dvije situacije... Panterov šut prije tog šuta je ispod renomea. U Ljubljani je poslije toga bio nepostojeći. Možda je na prosjeku od 20 minuta u ABA ligi, a govorim na neviđeno, ali to je 30 odsto šuta. Za 20 minuta moraš da imaš bar 55 odsto šuta ako si 'taj'. Nema tu puno priče. Šta mene briga što je protiv Mornara šutnuo 0/10, ako je to samo jedna od utakmica, Partizan je uostalom dobio, ali gdje su bili njegovi poeni protiv Olimpije, Crvene zvezde... Tu je učinak minimalan, i kada ima poena, tu su greške, pomažeš sa Vildose... O čemu da pričamo?".

