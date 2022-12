DA LI KAMPACO DOLAZI U ZVEZDU? OGLASIO SE ČOVIĆ! Predsjednik crveno-bijelih govorio i o novcu: "Nemamo šta da krijemo!"

Predsjednik Crvene zvezde govorio je o tome da li će Argentinac pojačati ekipu Duška Ivanovića

Izvor: MN PRESS

Španska "Marka" u četvrtak pred ponoć objavila je bombastičnu vijest da Argentinac Fakundo Kampaco (31) dolazi u Crvenu zvezdu. Navedeno je i da je Real Madrid odustao od borbe za sjajnog plejmejkera jer nije mogao da parira finansijskoj ponudi crveno-bijelih od 1,8 miliona evra do kraja ove sezone i 2,5 za narednu sezonu, a o svemu tome u petak uveče govorio je predsjednik Zvezde Nebojša Čović za "Sputnjik".

"Još ništa nije gotovo, radimo na tome. Kad bude završeno ovako ili onako, imaćete informaciju. Nismo ni daleko, nismo ni blizu. Luka je izašao sa tom objavom na mrežama, a poslije ga je podržao Neda, Nedović. To su njihove želje i to je lijep momenat ako mislite o hemiji u ekipi, onda vam to govori i daje dodatni podstrek. A druga stvar je da sam gledao danas druge objave, sa pričama od 6,9 i sedam miliona evra. Ljudi odmah napraviše matematiku, odmah je tu država, ovo-ono... Prvo, oko tih cifara koje se pominju – ne znam kakva je to mašta?"

"Mogu da razumijem špansku 'Marku', ona je patriotski naklonjena Realu. Čini se da Reala boli. Mi smo bili jasni u našoj ponudi u skladu s našim određenim mogućnostima. Treba sabrati cijelu sezonu, procijeniti trenutne finansijske mogućnosti i procijenili smo da to u ovom trenutku možda možemo da napravimo i da priuštimo. Opet, još ništa nismo završili", rekao je Nebojša Čović.

"Nemamo šta da krijemo, ako uzmete da je ta cifra od sedam miliona koliko se priča, onda su promašili četiri puta, a možda i više. Obeštećenje od 2,6 miliona nije tačno, jer je obeštećenje od 2,1 milion i ne plaćamo mi. Ali da ne analiziramo sad mi te stvari. To su cifre dogovorene prilikom odlaska Kampaca u NBA. Tu je već nešto pokriveno i koliko znam Kampaco je predložio da Real to oprosti da bi on nastupao za Real, ali oni to nisu pristali. Ponavljam, to nije naša obaveza", dodao je on.

"Razumijem da svi žure i da je to vijest i drago mi je. Ne samo u Srbiji, u cijeloj Evropi se priča o Zvezdi i o eventualnom dolasku Kampaca. Radimo na tome, to nije završeno i ne mogu da pričam dok se ne završi. Još ima detalja da prođemo, kada to prođemo, pa ćemo vidjeti", zaključio je Čović.