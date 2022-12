ŠTA SAM REKAO? NE MOGU TO DA OTKRIJEM! Partizanov heroj Aleksa za MONDO - Željko me pozvao, tad sam saznao!

Aleksa Avramović je u intervjuu za MONDO pričao o pobjedi protiv Fenerbahčea, Željku Obradoviću, povratku poslije povrede...

Izvor: MN PRESS

Partizan je napravio šok u Istanbulu i pobijedio je Fenerbahče poslije neizvjesne završnice (73:72). Junak je bio Aleksa Avramović (28) koji je pogodio ključna slobodna bacanja. Bio je to ujedno prvi meč u crno-bijelom dresu za srpskog plejmejkera koji se oporavio od povrede zadobijene tokom obaveza sa reprezentacijom. Sada se polako oporavlja, ulazi u ritam i tek će da pokaže zašto ga je klub iz Humske toliko čekao.

U intervjuu za "MONDO" pričao je o utakmici u Turskoj, ključnim slobodnim bacanjima, Željku Obradoviću i mnogim zanimljivim detaljima koji su se dogodili u Turskoj. Poslije svega kroz šta je prošao, dugog perioda rehabilitacije i problema sa povredom je odmah dokazao koliko i šta može.

"Povratak u neugodnoj utakmici. Bilo je teško za očekivati da ću igrati u tako bitnoj utakmici. Željko me stavio u igru, nisam razočarao. Ima mnogo stvari koje mora da se poprave. Treba malo da osjetim teren, treba mi vremena za to. Što se samopouzdanja tiče i stvari koje sam radio, tek će to da dolazi do izražaja. Nemam sumnje u to. Malo treba ruka da ojača, nije još spremna. Fizički sam spreman, ruka je u procesu oporavka. Tek su prošle četiri nedjelje od skidanja gipsa, jačam ruku svakodnevno. Radim fizikalnu terapiju za ruku, biće sve bolje", počeo je Aleksa priču za MONDO.

Potom je otkrio i da nije znao da će uopšte biti na terenu protiv ekipe Dimitrisa Itudisa. Obradović mu nije rekao prije utakmice da će biti na terenu.

"Saznao sam da ću igrati tek kad me je Željko pozvao sa klupe da uđem u igru. U prethodnom meču protiv Efesa sam znao da neću igrati, jer sam odradio samo jedan trening i nije bilo realno da odmah igram. Poslije toga nisam trenirao u nedjelju i ponedjeljak zbog istezanja mišića, ali je bol brzo nestao i sada je sve kako treba. Što se ulaska u igru tiče, nije mi to prva utakmica u karijeri. Jeste u sezoni, ali ništa mi to nije strano. Protiv tih igrača sam igrao ranije, nisam imao tremu i strah."

Vidi opis ŠTA SAM REKAO? NE MOGU TO DA OTKRIJEM! Partizanov heroj Aleksa za MONDO - Željko me pozvao, tad sam saznao! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Pess Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Odmah po ulasku u igru je krenuo na prodor i iznudio faul, na taj način je možda i najbolje pokazao da ne misli o povredi. "Nisam stvarno razmišljao o takvim stvarima. Znam kako je bilo kad sam slomio ruku i koliko je tada boljelo, ovo je sada mnogo bolje."

Na oko tri sekunde prije kraja je Vilbekin faulirao Avramovića, a neposredno prije izvođenja penala se Aleksa prekrstio što se vidjelo i u prenosu. "Tražio sam pomoć od Boga za ta bacanja, molio sam se da pogodim", nasmijao se Avramović.

Potom je otkrio šta mu je prolazilo kroz glavu u tim trenucima. "Bio je to veliki trenutak, poslije serije poraza dobili smo Efes i imali smo jedno od najtežih gostovanja u Evroligi, u Istanbulu. Znali smo šta nam pobjeda donosi, da nas vraća na pobjednički kolosek i u igru za plasman u top8. Poznato je da dugo nisam igrao, nisam imao taj takmičarski ritam, njihova hala je akustična sa 7-8 hiljada ljudi, zato sam tražio Božiju pomoć."

Prije izvođenja slobodnih bacanja Aleksa ima isti ritual, uvijek izgovara par rečenica, a tek onda šutne loptu. Na pitanje šta je to što u tim momentima govori, ostao je "zakopčan". "Ne mogu to da otkrijem, neka ostane tajna."

Partizan u nedjelju gostuje Igokei u ABA ligi i onda slijedi serija mečeva kod kuće protiv Bajerna, Zadra, Monaka i Cibone, gostovanje Makabiju, a onda dva nova meča pred domaćim navijačima protiv MZT-a i Baskonije. "Ove dvije pobjede veliki su podstrek za nas, imamo mečeve kod kuće, dobar raspored i priliku da nastavimo borbu za plej-of. Što se želja i ciljeva za 2023. godiu tiče, moramo da nastavimo da jurimo naše snove. Košarka se igra i dalje, ciljevi su isti", zaključio je Avramović.