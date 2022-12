PARTIZAN DA ODGOVORI NA KAMPACA? Mijailović se oglasio o kritikama, spinovima i pojačanjima: Nismo neozbiljni!

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović govorio je o aktuelnim temama u klubu,

Izvor: MN PRESS

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović oglasio se povodom trenutne situacije u crno-bijelom klubu, ali i povodom mnogih drugih tema u intervjuu za "24 sedam". On se prvo oglasio povodom kritika na račuin tima, a istakao je da su kritike uvijek tu, ali ih ipak koriste i neki "spin doktori", kako je on istakao.

Na kraju je istakao da ima poruku za navijače crno-bijelih, a to je da uvijek budu uz klub bez obzira na to kakvi su trenutni rezutlati ekipe.

"Kritike su uvijek tu kada se gubi, pohvale kad se pobjeđuje. To je tako kako je, odavno smo naučili na to. Takođe, postoji još jedna stvar i ona jeste nešto na šta moram da upozorim. Dosta naših navijača ne shvata ko unosi nemir i kada je dobro i kada je loše. To su dežurni spin majstori koji sve čine kako bi tas prevagnuo na njihovu stranu. Uvijek kada nam ide dobro, podgrijava se priča oko velikih budžeta, poreskog duga, velikog broja stranaca ili taj neko prosto izigrava žrtvu. Uvek to radi sa ciljem da se razbije pozitivna atmosfera i dobar ritam, ali to veliki broj naših pristalica ne prepoznaje. Kad je loše, onda kreće ista, oprobana mantra, kako smo potrošili ogroman novac, a nema rezultata, kako neko ko je najtrofejniji trener u istoriji Evrope, više nije u trendu, kako je loše selektovana preskupa ekipa, uglavnom sačinjena od stranaca… A sve to se radi isključivo sa ciljem da bi se okrenuli naši navijači protiv nas. I ovaj spin naši navijači gotovo da ne prepoznaju. Moja poruka našim navijačima je: Budite uz nas kakvi god trenutni rezultati budu bili, a hajde svi zajedno da na kraju sezone donosimo zajednički sud o urađenom i o planovima za budućnost. Mi smo navijači velikog Partizana, a ne rezultata. Po tome smo drugačiji od "drugih". Znate već kojih...", rekao je Ostoja Mijailović.

Dosta je neizvjesnih završnica Partizan izgubio u 2022. godini, a prvi čovjek kluba se nada da će se u 2023. sreća okrenuti na stranu njegove ekipe.

"U sportu je sreća veoma često odlučujući faktor, a mi od početka sezone više nismo imali sreće nego sto jesmo. Nadam se da će se to kao što obično biva okrenuti, i da će sreća biti uz nas u drugom dijelu sezone kad nam je potrebnija", iskren je on.

Dotakao se i dolaska Fakunda Kampaca u redove Crvene zvezde i istakao da Partizan neće reagovati na poteze drugih klubova.

"Nisam znao da treba da se pojačavamo kad god se pojača naš gradski rival. Mi smo ozbiljan klub, najtrofejniji trener Evrope svih vremena vodi računa o našem timu, oborili smo rekord Evrolige po broju prodatih sezonskih ulaznica, najgledaniji smo tim u Evroligi ove sezone. Pa zar da spadnemo na to pored svega da na svako skupo pojačanje našeg gradskog rivala odgovorimo skupljim? Niti smo neozbiljni, niti imamo novac za tako skupe odgovore", naglasio je on.