"Smajli" se vratio i raduje se pobjedama: Znači nam ovo, posebno nakon dugog niza poraza!

"Povreda je iza mene, imam još problem s prstom, ali nije ništa strašno, mogu da igram", rekao je Alen Smailagić poslije pobjede Partizana nad Igokeom.

Izvor: KK Igokea m:tel/Marija Vuruna

Košarkaši Partizana savladali su Igokeu u nedjelju uveče pred punom dvoranom u Laktašimai tako produžili niz pobjeda u svim takmičenjima na četiri.

Ekipa Željka Obradovića vratila se na pobjednički kolosjek, a Alen Smailagić se u međuvremenu vratio na teren poslije povrede tetive šake.

"To je sada iza mene. Imam i dalje taj problem s prstom, ali nije ništa strašno, mogu da igram kao što se vidi. Treba mi još kondicije, treba mi još par utakmica da steknem kondiciju. Biće sve u redu, tu su fizioterapeuti koji vode računa o meni tako da je sve OK", rekao je Smailagić poslije utakmice u Laktašima.

Centar Partizana je u pobjedi 96:85 učestvovao sa sedam poena, te po jednim skokom, asistencijom i ukradenom loptom za nešto više od 11 minuta provedenih na parketu.

"Vjerujem da smo mogli da odigramo bolju odbranu i da budemo složeniji kao ekipa, ali na kraju bitna je samo pobjeda, nije bitno kako smo do nje došli. Definitivno imamo još stvari da radimo, da steknemo iskustvo i kada dobijemo vođstvo da ga ne izgubimo tako lako, ali mislim da će sve biti OK do kraja godine".

Partizan je sada vezao po dvije pobjede u Evroligi i ABA ligi i da je definitivno izašao iz krize u kojoj je bio na početku sezone.

"Jako puno nam znače ove pobjede, pogotovo nakon dugog niza poraza lijepo je dobiti taj vjetar u leđa. Ali ne smijemo da se uopustimo poslije ovakve utakmice i poslije par dobijenih tekmi. Čekamo sljedeću utakmicu da vidimo da li smo i dalje u tom zanosu", poručio je Smailagić.

Partizan vodi bitku na dva fronta, ali se gotovo i ne primjećuje neki umor ili istrošenost igrača.

"Trener Željko Obradović je to jako lijepo rasporedio, imamo igrače koji igraju dosta Evroligu, ABA ligu, minutaža se dijeli i uvijek imamo raspoložene igrače za sljedeću utakmicu".

Popularni "Smajli" poslije utakmice u Laktašima još dugo je ostao sa saigračima na parketu, a potom i nakon izlaska iz svlačionice sa brojnim navijačima koji su željeli da ih pozdrave i fotografišu se za uspomenu.

"Jako puno nam je značila ova podrška, jako lijepo je vidjeti ovoliko navijača, posebno kada nismo kod naše kuće. Jako lijepo navijanje je bilo, nije bilo dobacivanja, ubacivanja u teren, bilo je jako lijepo i hvala svima koji su došli", zaključio je Smailagić.