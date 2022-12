Nova bomba u ABA - Budućnost u dva dana dovela dva NBA košarkaša!

Pošto je otišao Eron Vajt ostalo je upražnjeno mjesto na krilnim pozicijama, a popuniće ga Džej Džej O'Brajen.

Budućnost pravi moćan tim! Nakon početka sezone u kome se izgleda nisu sve kockice poklopile u Podgorici krenula je rekonstrukcija. Prvo je otišao prošlogodišnji krilni centar Crvene zvezde Eron Vajt, a onda su krenula da dolaze zvučna pojačanja!

Nakon dolaska Erika Grina u plavo-bijeli tabor, sada se timu priključio i Džej Džej O'Brajen, iskusni 31-godišnji krilni košarkaš, Stigao je u Podgoricu gdje će probati da ponovi uspjeh iz pretprošle sezone kada je sa Monakom osvojio Evrokup! On je te sezone sa Monakom u četvrtfinalu izbacio upravo ekipu Budućnosti.

"Sjećam se serije protiv Budućnosti, izgubili smo prvu utakmicu, imali ste veoma dobru ekipu te godine. Sjećam se da je svaka utakmica bila borba, nažalost nismo mogli da igramo ovdje u Podgorici drugu utakmicu ali je serija bila veoma zabavna, svaka utakmica se odlučivala u posljednjim sekundama ili minutima. Ali mi smo uspjeli da slavimo. Vi ste imali veoma čvrstu ekipu i stvarno je bila dobra serija. Kad je u pitanju osvajanje Evrokupa, to je sigurno moj najveći uspjeh u profesionalnoj karijeri. Imali smo vrlo tešku seriju protiv Uniksa ali smo uspjeli da dobijemo obje utakmice. Osvajanje titule u gostima i postizanje pobjedničkog koša mi mnogo znači", prisjetio se sada za zvanični sajt svog novog kluba.

On je karijeru počeo u razvojnoj ligi i kroz dobre igre je zaslužio poziv Jute za koju je zaigrao 2016. godine. Potom je ponovo igrao u razvojnoj ligi, da bi se nakon svega uputio u Aziju! Prvi angažman van Amerike imao je u Astani gdje je nastupao u VTB ligi, zatim je dvije godine proveo u Monaku, a prošle sezone je nastupao za Nanter iz koga sada dolazi u ABA ligu. Tim mu nije potpuno nepoznat, pošto je sa novim saigračima bio u kontaktu.

"Bio sam u kontaktu sa Kameronom preko zajedničkog prijatelja. On je jedini saigrač sa kojom sam pričao o klubu i situaciji, kako sve funkcioniše i kako se njemu sviđa. Samo sam pričao sa Kameronom i jedva čekam da upoznam ekipu. Znam Alfa Kabu igrajući protiv njega u Francuskoj i znam da je dobar igrač. Kada sam bio u Nanteru rekli su mi da je i odličan momak tako da jedva čekam da upoznam svakog", rekao je on pa se osvrnuo i na to koliko poznaje ABA ligu:

"Imao sam saigrača, Entoni Klemensa, koji je igrao u ABA ligi i rekao mi je da se radi o veoma atletičnoj ligi. Veoma čvrsta liga. Većinu karijere sam proveo sa trenerima iz Srbije i Crne Gore i znam dosta o ljudima odavde. Znam da se radi o ligi sa dosta “ponosa” i da je veoma poštovana. Ukoliko igraš dobro u ABA ligi igraćeš u cijeloj Evropi", završio je O'Brajen.

