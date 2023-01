Umorni ste od Jokića, ali on će da bude MVP JOŠ 5 GODINA! Mladi NBA superstar upozorio NBA - Ne smijete to da uradite!

Iako je Majklu Porteru jasno da su mnogi "umorni" od davanja nagrada Jokiću, stvar je jasna. On je najbolji košarkaš na svijetu.

Izvor: Profimedia

Čak ni najveći kritičari Nikole Jokića u NBA poput Kendrika Perkinsa ne mogu više da poreknu da je najbolji košarkaš na svijetu! I ove sezone on dominira, a sada se po pitanju njegovih igara i MVP nagrade oglasio i saigrač iz Denvera Majkl Porter junior.

Perspektivni krilni igrač koji je dugo bio povrijeđen sada je ponovo u sastavu, a on je istakao da bi Jokić mogao da osvoji MVP trofej još je puta! Jednostavno je toliko dobar!

"Mislim da je jedan od glavnih kandidata i mislim da može da osvoji MVP titulu narednih pet godina. Samo zbog toga koliko je dobar, kako vodi naš napad, koliko je kvalitetan u napadu, a uz to uvijek ima vrhunski doprinos u skoku. Naravno uz asistencije i poene, osećam da ako mi budemo prvi na Zapadu pred to glasanje uz to što je njegov "+/-" najveći u ligi, onda nema šta da se razmišlja"m objasnio je Majkl Porter.

Denver se bori za prvo mmesto na Zapadu i trenutno su izjednačeni sa Memfisom na vrhu te liste, a iako je Jokić već dva puta zaredom proglašen za najboljeg, to ne bi smmelo da smeta onima koji o nagradi odlučuju.



"Vjerovatno umara glasače da Nikoli stalno daju MVP nagradu, ali ja mislim kao što je trener rekao nekoliko puta, ne smijete da se umorite od uspjeha. Nadam se da ni glasači neće da se umore od davanja onome ko je po mom mišljenju najbolji igrač na svijetu", naglasio je Porter.

Jokić ove sezone ponovo blista i prosječno bilježi 25,3 poena, 10,8 skokova i 9,5 asistencija po meču i vrlo je blizu da u prosjeku ubacuje tripl-dabl po meču!

