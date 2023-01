Kampaco mi je prijatelj, ali šta mogu da kažem? Trener Reala o Zvezdinom Argentincu: Imam svoje mišljenje, ali...

Trener Real Madrida Ćus Mateo komentarisao je status neregistrovanog plejmejkera Crvene zvezde Fakunda Kampaca. Argentinac je ponovo u "Pioniru" sjedio kraj terena.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet/MN Press

Trener Real Madrida Ćus Mateo govorio je poslije pobjede svog tima protiv Crvene zvezde u "Pioniru" i o situaciji kažnjenog plejmejkera crveno-bijelih Fakunda Kampaca. Argentincu je Evroliga zabranila registraciju do marta, a šef struke "kraljevskog kluba" istakao je da je on Kampacov prijatelj, ali da ne može da se javno izjašnjava o tom slučaju.

"To je nešto za šta nisam kompetentan. Moram da budem van toga. Imam svoje mišljenje, ali moram da poštujem ono što se dogodilo. Naravno, Faku mi je prijatelj, želim mu najbolje, ali to je sve što mogu da kažem. Naravno da imam svoje mišljenje, ali imam i posao - da vodim svoj tim i svoje igrače. Šta mogu da kažem? Ništa o ovoj situaciji. Ponavljam, želim mu sve najbolje, jer to zaslužuje".

Komentarišući utakmicu, Mateo je rekao da konačna razlika od 20 poena (59:79) ne oslikava pravo stanje stvari. "Uradili smo dobar posao danas jer smo u lošim momentima uspjeli da ostanemo u meču, nismo se povlačili, predavali, niti smo išli unazad. Na kraju meča smo igrali odlično u odbrani, u posljednjoj četvrtini smo uspjeli da prelomimo, ali cijeli tim je napravio veliki posao i u prvom poluvremenu. Konačna razlika na semaforu ne oslikava razliku na terenu".

(MONDO)