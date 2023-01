Saša Obradović objasnio je šta se sve dešavalo pred meč sa Crvenom zvezdom...

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda pobijedila je Monako u Evroligi, a jedan detalj obilježio je meč. Bio je to trenutak pred sam početak utakmice kada je pun "Pionir" skandirao Saši Obradoviću, bivšem igraču i treneru crveno-bijelih. To ga je pogodilo, prvo je zaplakao, pa je onda prišao centru, kleknuo i poljubio grb.

Dobio je ovacije i aplauze, ali izgleda da se taj potez nije dopao čelnicima francuskog kluba. Zbog svega toga se Obradović oglasio iz Monaka putem zvaničnog naloga na društvenim mrežama. Objavljen je kratak snimak. "Osjećam odgovornost da kažem nešto o svom gestu pred meč sa Zvezdom. Želim da ljudi razumiju moju poziciju, svi moraju da znaju da sam u potpunosti posvećen Monaku. Nastavićemo da radimo i srećan sam što sam ovdje", počeo je Obradović.

Potom je pokušao da objasni i detalje iz prošlosti i ljubav koju gaji prema Zvezdi. "Dok sam odrastao navijao sam za Zvezdu, tako je bilo u mojoj porodici i sa prijateljima ,ostavio sam trag u istoriji kluba. Kada sam otišao iz kluba, osjetio sam kao da sam izbačen iz porodice, niko ni na ulici nije mnogo pričao sa mnom, htjeli su da me unište kao osobu i kao trenera, bio sam veoma tužan zbog svega toga i zbog ponašanja od strane ljudi sa kojima sam praktično odrastao."

Vidi opis Obradović se pravdao zbog ljubljenja grba Zvezda! Saša se oglasio iz Francuske: "Morate da razumijete jednu stvar" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Zatim se vratio na taj potez i momenat kada je kleknuo i poljubio grb. "Kada sam ušao na teren, bila je ta spontana reakcija, zaplakao sam, bilo je baš emotivno za mene. Osjetio sam da treba da uradim nešto kao znak zahvalnosti, svi su bili veoma emotivni. Uradio sam to, ali svi treba to da shvate i da razumiju moj stav. Ja sam ovdje, uradiću sve da pokažem posvećenost i profesionalizam u svom poslu na najvišem nivou. Nadam se da će svi da razumiju moje ponašanje, da će lakše to shvatiti", zaključio je Obradović.

Coach a un message pour la Roca Family ✊pic.twitter.com/qDMBnM5L2K — AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket)January 14, 2023

(MONDO)