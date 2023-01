ONI su odlučili da suspenduju Zvezdu do marta! Sada se SVE zna: "NEMAJU nikakve veze sa košarkom!"

Izvršni direktor Maršal Glikman otkrio je i ko je imao posljednju riječ oko kazne za Crvenu zvezdu.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Evroliga je kaznila Crvenu zvezdu zabranom registrovanja novih igrača do 28. februara. To znači da Fakundo Kampaco i bilo koji novi igrač koji eventualno dođe ne može da zaigra u elitnom takmičenju do početka marta. Izvršni direktor elitnog takmičenja Maršal Glikman već je praktično potvrdio da neće ublažiti te sankcije.

On je ujedno i jedini čovjek koji ima ovlašćenje da tako nešto uradi, tačnije da smanji kaznu. U opširnom intervjuu za "Basketnews" pričao je o toj odluci, a uz to je otkrio i ko je donio odluku o kazni koja je donijeta. U pitanju su trojica advokata. "Znate i sami da u ovom slučaju određeni igrači nisu bili plaćeni na vrijeme, zbog toga imamo nezavisno tijelo koje se zove Komisija za kontrolu upravljanja. Oni su sproveli detaljnu istragu. Radi se o nezavisnom organu, to je grupa od tri advokata koji nemaju apsolutno nikakve direktne veze sa košarkom", rekao je Glikman.

Naglasio je da nije postojao nikakav dogovor između Evrolige i Crvene zvezde oko potencijalnog ukidanja sankcija u slučaju Kampacovog potpisa. "Niko iz moje kancelarije nije dao takve garancije niti je bilo ko pričao direktno sa mnom, ne znam ko bi to mogao da garantuje uopšte. Ponavljam, postoji taj nezavisni organ koji je sproveo istragu. Oni su dali svoje prijedloge za sankciju, potom je to otišlo do Finansijskog panela koji je to odobrio, složio se sa tim prijedlogom."

Još jednom se obratio Kampacu. "Stvarno mi ga je žao, volio bih da ga vidim na terenu, on je sam rekao da nije njegova krivica i ja se slažem sa tim, ali su njegovi agenti bili upućeni u sve ovo. Ne znam da li je njihova greška ili čija već. Ljudi pričaju da je kazna mogla da bude drugačija, ali ne shvataju da ovakve kazne postoje da bi imale efekat. Rekao bih da je Menadžment za kontrolu upravljanja smatrao da novčana kazna ne bi riješila postojeći problem", zaključio je Glikman.

